بستههای ویژه و هدیه حج ۱۴۰۵ برای زائران بیتالله الحرام؛
همراه اول بستههای ویژه و هدیه خود برای سفر معنوی حج ۱۴۰۵ ویژه حجاج ایرانی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، زائران سرزمین وحی میتوانند با فعالسازی «بسته هدیه» روی سیمکارت همراه اول خود، بدون نگرانی از قطع ارتباط، به مدت ۶۰ روز اینترنت همیشه متصل استفاده کنند؛ ۶۰ دقیقه مکالمه با ایران و ارسال ۳۰ پیامک از مزایای این بسته هدیه است.
همراه اول همچنین چهار بسته ویژه ۶۰ روزه دیگر برای زائران پرمصرف در نظر گرفته که شامل اینترنت، مکالمه و پیامک میشود.
«۱.۵ گیگابایت اینترنت»، «۳گیگابایت اینترنت، ۱۵ دقیقه مکالمه و ۱۵ پیامک»، «اینترنت همیشه متصل، ۳۰ دقیقه مکالمه و ۳۰ پیامک» و همچنین «۷۰ دقیقه مکالمه و ۷۰ پیامک» دیگر بستههایی است که برای مشترکان پرمصرف در نظر گرفته شده است.
متقاضیان میتوانند این بستهها را از طریق شمارهگیری «ستاره ۱۰ ستاره ۴۰ مربع»، اپلیکیشن «همراه من» یا «فروشگاه همراه اول» خریداری کنند.
حجاج بیتالله الحرام باید برای استفاده از بستههای ویژه حج ۱۴۰۵، سرویس رومینگ بینالمللی خود را فعال کنند. این سرویس در اپلیکیشن «همراه من» قابل فعالسازی است.