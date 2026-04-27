«نوی پو» سازوکار جدید مالی بانک کشاورزی برای تداوم تولید و تامین امنیت غذایی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، عباسی با بیان این که بانک کشاورزی با رویکرد توسعه‌محور و حمایتی، در کنار کشاورزان، دامداران و فعالان صنایع تبدیلی ایستاده و تأمین مالی تولید را حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی رها نکرده است، اظهار داشت: بعد از اصلاح ارز ترجیحی، بانک کشاورزی بعنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی با اجرای طرح«نوی پو» با تمام وسع خود به تولیدکنندگان و فعالان حوزه دام و طیور کمک کرد تا وقفه ای در جهت تولید در بخش کشاورزی ایجاد نشود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت راهبردی امنیت غذایی در امنیت ملی و پایداری کشورها، نقش بانک کشاورزی را بعنوان یکی از ارکان اصلی پایداری تولید محصولات کشاورزی در کشور مهم دانست و گفت: در کشور ما نیز حفظ امنیت غذایی بعنوان یک رکن مهم در پایداری اقتصاد کشور مطرح است و در این مسیر، بانک کشاورزی نقشی بی‌بدیل ایفا کرده است.

وی افزود: اجرای طرح «نوی پو» توسط بانک کشاورزی و تامین مالی اعتباری برای تأمین نقدینگی برای خرید نهاده‌ها و همراهی با سیاست‌های اصلاحی دولت، باعث شد زنجیره تولید غذا دچار وقفه نشود؛که ضرورت دارد از بانک کشاورزی برای اجرای مناسب این طرح تشکر نمایم.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: طرح «نوی‌پو» یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت آثار حذف ارز ترجیحی و حمایت هوشمند از تولیدکنندگان است که بانک کشاورزی با زیرساخت‌های مالی و شبکه گسترده خود در حال اجرای این طرح به‌صورت عملیاتی و مؤثر است.

عباسی تأکید کرد: بانک کشاورزی توانست با شفاف‌سازی جریان مالی، هدفمند کردن حمایت‌ها و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع، از افزایش هزینه تمام‌شده تولید جلوگیری کند و امنیت در بازار محصولات کشاورزی را ایجاد نماید.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با تأکید بر نقش حمایتی بانک کشاورزی در تقویت کشاورزان تصریح کرد: امهال بدهی‌ها در شرایط بحرانی، پرداخت تسهیلات کم‌بهره و همراهی با تولیدکنندگان در حوادث طبیعی، نشان‌دهنده نقش حمایتی این بانک است.

علیرضا عباسی در پایان خاطرنشان کرد: اگر امروز کشور در حوزه تأمین کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی با کمبود مواجه نیست، بخش مهمی از این موفقیت مرهون عملکرد بانک کشاورزی است. حمایت از این بانک تخصصی، در واقع حمایت از امنیت غذایی، تولید ملی و معیشت چهار و نیم میلیون بهره بردار و کشاورز ایرانی است.

