ایران در اجلاس قرقیزستان حملات به زیرساختهای دیجیتال را محکوم کرد
در جریان برگزاری اجلاس وزرای فناوری اطلاعات سازمان همکاری شانگهای (SCO) در شهر بیشکک قرقیزستان، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات ایران، بر ضرورت بازتعریف امنیت در عصر هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، این اجلاس که در چارچوب برنامههای ریاست دورهای قرقیزستان بر سازمان همکاری شانگهای برگزار میشود، یکی از رویدادهای مهم چندجانبه منطقهای در حوزه همکاریهای اقتصادی، فناوری و امنیت دیجیتال به شمار میرود و توجه گسترده کشورهای عضو را به خود جلب کرده است.
تأکید بر تحول ماهیت جنگ در عصر دیجیتال
احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای سخنان خود با اشاره به تغییر ماهیت منازعات در جهان، اظهار داشت: «امروز جنگها دیگر صرفاً در میدانهای فیزیکی آغاز نمیشوند، بلکه از فضای سایبری شروع شده و به زیرساختهای حیاتی فناوری اطلاعات گسترش مییابند.»
وی با اشاره به تجربههای اخیر، حملات ترکیبی سایبری–فیزیکی به زیرساختهای ارتباطی، مراکز داده و ایستگاههای ماهوارهای را نشانه ورود جهان به «نسل جدید جنگهای مبتنی بر داده و الگوریتم» دانست.
محکومیت حملات به زیرساختهای دیجیتال
معاون وزیر ارتباطات ایران در ادامه، حملات به زیرساختهای فناوری اطلاعات را تهدیدی مستقیم علیه ثبات اقتصادی و امنیت خدمات عمومی توصیف کرد و این اقدامات را نقض حاکمیت دیجیتال کشورها دانست.
وی تأکید کرد که چنین حملاتی نهتنها اقتصاد دیجیتال کشورها را هدف قرار میدهد، بلکه اعتماد به نظام بینالملل دیجیتال را نیز تضعیف میکند.
پیشنهاد ابتکارات راهبردی در چارچوب SCO
چیتساز در بخش مهمی از سخنرانی خود، مجموعهای از ابتکارات راهبردی را برای تقویت همکاریهای منطقهای در حوزه فناوری ارائه کرد:
* ایجاد چارچوب مشترک حفاظت از زیرساختهای حیاتی دیجیتال شامل استانداردهای امنیتی و سازوکارهای پاسخ سریع
* توسعه زیرساختهای منطقهای داده و ظرفیتهای پردازشی برای کاهش وابستگی به بازیگران خارج از منطقه
* تنظیمگری مشترک پلتفرمهای بینالمللی با هدف تضمین حاکمیت داده و شفافیت الگوریتمی
* راهاندازی سیستم پرداخت مشترک منطقهای مبتنی بر ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی (CBDC) و فناوری بلاکچین
* ایجاد اکوسیستم مشترک داده و هوش مصنوعی برای توسعه مدلهای بومی و تقویت همکاریهای علمی
تأکید بر حکمرانی ملی در اینترنتهای ماهوارهای
وی همچنین به یکی از موضوعات نوظهور در حکمرانی دیجیتال اشاره کرد و گفت: «گسترش اینترنتهای ماهوارهای، اگرچه فرصتهای مهمی برای اتصال جهانی ایجاد میکند، اما بدون رعایت چارچوبهای حکمرانی ملی میتواند چالشهای جدی برای حاکمیت و امنیت کشورها به همراه داشته باشد.»
هوش مصنوعی؛ هم تهدید، هم فرصت
چیتساز در بخش دیگری از سخنان خود، هوش مصنوعی را شمشیری دولبه توصیف کرد که هم میتواند ابزار حملات سایبری پیشرفته باشد و هم نقش کلیدی در دفاع سایبری ایفا کند.
وی بر لزوم توسعه سامانههای امنیتی مبتنی بر هوش مصنوعی، همکاریهای منطقهای و تدوین قواعد بینالمللی برای استفاده مسئولانه از این فناوری تأکید کرد.
معاون وزیر ارتباطات در پایان با تأکید بر اینکه «قدرت در جهان امروز بر پایه داده، الگوریتم و زیرساخت دیجیتال تعریف میشود»، از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست تا با تقویت همکاریهای فناورانه، به سمت شکلدهی یک نظم دیجیتال عادلانهتر و چندقطبی حرکت کنند.
به گزارش ایلنا، اجلاس بیشکک در شرایطی برگزار میشود که سازمان همکاری شانگهای بهعنوان یکی از مهمترین بلوکهای منطقهای، نقش فزایندهای در همکاریهای امنیتی، اقتصادی و فناوری در اوراسیا ایفا میکند
محکومیت حمله به زیرساخت های فناوری اطلاعات ایران مورد حمایت سایر وزرا در سخنرانی های انفرادی شد.