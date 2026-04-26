اقدام به موقع بانک کشاورزی برای حمایت از زنجیره دام و طیور/ رضایت تولیدکنندگان از «نوی پو»

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، حسن حسن نتاج، نماینده مردم بابل و عضو فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر مجلس با اشاره به اقدامات بانک کشاورزی در حمایت از تولید، اظهار داشت: در پی حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ مشکلاتی در تأمین نهاده‌های دامی به‌وجود آمد و برخی مرغداران و دامداران با کمبودهایی مواجه شدند که بانک کشاورزی با ورود به موقع و ارائه طرح اعتباری دیجیتالی «نوی پو» توانست مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان نهاده ها را برطرف و به تداوم تولید کمک شایانی کند.

این عضو فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر در ادامه درباره مقبولیت طرح «نوی پو» در جامعه کشاورزی گفت: ارزیابی‌های میدانی نشان‌دهنده رضایت فعالان این حوزه از روند خدمات‌رسانی و اثرگذاری بالای طرح است؛ البته تولیدکنندگان همچنان نیازمند حمایت‌های مالی جدی‌ هستند و لازم است بانک‌های عامل و وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی منسجم‌تری برای پشتیبانی از بخش تولید داشته باشند.

وی با بیان اینکه عملکرد بانک کشاورزی در مجموع قابل قبول بوده است، افزود: بسیاری از خدمات و حمایت‌های ارائه‌شده از سوی این بانک مورد تأیید و رضایت کشاورزان و فعالان حوزه تولید قرار دارد.

