عضو فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر خبر داد:
اقدام به موقع بانک کشاورزی برای حمایت از زنجیره دام و طیور/ رضایت تولیدکنندگان از «نوی پو»
عضو فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر با اشاره به اجرای موفق طرح «نویپو» در حوزه تأمین نهادههای دامی توسط بانک کشاورزی، این طرح را اقدامی به موقع در حمایت از زنجیره دام و طیور دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، حسن حسن نتاج، نماینده مردم بابل و عضو فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر مجلس با اشاره به اقدامات بانک کشاورزی در حمایت از تولید، اظهار داشت: در پی حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ مشکلاتی در تأمین نهادههای دامی بهوجود آمد و برخی مرغداران و دامداران با کمبودهایی مواجه شدند که بانک کشاورزی با ورود به موقع و ارائه طرح اعتباری دیجیتالی «نوی پو» توانست مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان نهاده ها را برطرف و به تداوم تولید کمک شایانی کند.
این عضو فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر در ادامه درباره مقبولیت طرح «نوی پو» در جامعه کشاورزی گفت: ارزیابیهای میدانی نشاندهنده رضایت فعالان این حوزه از روند خدماترسانی و اثرگذاری بالای طرح است؛ البته تولیدکنندگان همچنان نیازمند حمایتهای مالی جدی هستند و لازم است بانکهای عامل و وزارت جهاد کشاورزی برنامهریزی منسجمتری برای پشتیبانی از بخش تولید داشته باشند.
وی با بیان اینکه عملکرد بانک کشاورزی در مجموع قابل قبول بوده است، افزود: بسیاری از خدمات و حمایتهای ارائهشده از سوی این بانک مورد تأیید و رضایت کشاورزان و فعالان حوزه تولید قرار دارد.