بازدید مدیرعامل فولاد زاگرس از مجموعه کمپرسورسازی «هتکو»
رضا شریفی مدیرعامل مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک و هیئت همراه او که جمعی از مشاوران و مدیران ارشد این مجموعه را شامل میشد، چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه از شرکت دانش بنیان هتکو بازدید کرد و با مدیرعامل و مدیران این مجموعه پیشرو در صنعت کمپرسور، به گفتگو نشست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد زاگرس، شرکت دانش بنیان هتکو که در سال 1376 تأسیس شده، یک شرکت پیشرو در صنعت کمپرسور و تولید گازهای صنعتی است. این شرکت در زمینه ساخت و احداث پکیجها و پلنتهای هوای ابزار دقیق، تولید گازهای صنعتی به روشهای مادون سرد و جذبی، پکیجهای صنعتی تولید گاز هیدروژن و کمپرسور پکیجهای گازهای فرایندی فعالیت میکند.
واحد اکسیژنسازی یکی از بخشهای کلیدی در فرآیند فولادسازی است که وظیفه اصلی این واحد، تولید و تأمین اکسیژن با خلوص بالا برای استفاده در کورههای قوس الکتریکی هست؛ تکمیل این واحد در پروژه فولاد سازی مجتمع فولاد زاگرس جزء مراحل پایانی پروژه محسوب میشود.
استفاده از اکسیژن در کوره هم به تنظیم آنالیز شیمیایی (در اثر واکنش اکسیژن با کربن) و هم با افزایش دمای مذاب به کاهش هزینه برق و کاهش زمان ذوب گیری کمک میکند. بهترین و کم هزینهترین راه برای دست یافتن به اکسیژن خالص استفاده از هوای محیط است که ابتدا هوای محیط را با کمپرسورهای پرقدرت گرفته سپس این هوای فشرده وارد توربین میگردد.
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک که درنظر دارد در کنار راه اندازی واحد فولاد سازی خود، عملیات اجرایی واحد احیا را نیز کلید بزند، در اولین گامهای این مسیر، بررسی پتانسیل شرکتهای معتبر داخلی در این حوزه را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
کمپرسورها براساس مکانیزم فرایندی به دو دسته کلی کمپرسورهای جابجایی مثبت (نظیر پیستونی، اسکرو و اسکرال) و کمپرسورهای انرژی جنبشی تقسیم میشوند. با توجه به کارنامه شرکت هتکو، مدیران مجتمع فولاد زاگرس در راستای برنامههای توسعهای خود، بازدید را انجام دادند.