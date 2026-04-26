مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات برگزار شد:

تصویب افزایش سرمایه 141 هزار میلیارد ریالی «ومعادن»

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با حضور حدود 87 درصدی سهامداران در تاریخ 5 اردیبهشت 1405 برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی «ومعادن» در پایان جلسه مجمع، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 445 هزار میلیارد ریال تا 586 هزار میلیارد ریال به میزان 141 هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به تصویب رسید.

اخبار مرتبط
