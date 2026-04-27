بهای نفت به بیش از ۱۰۷ دلار رسید

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، قرارداد‌های آتی نفت خام برنت با ۲.۱۱ درصد افزایش معادل ۲.۲۲ دلار به ۱۰۷.۵۵ در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا نیز ۲.۱۴ درصد معادل ۲.۰۲ دلار افزایش یافت و هر بشکه به ۹۶.۴۲ دلار رسید.

این خبرگزاری اعلام کرد: فعالان جهانی بازار نفت تأکید می‌کنند که قیمت‌های اعلام شده در پی جنگ علیه ایران، اعتباری است و هم‌اکنون نفت فیزیکی در جهان با نرخ ۱۵۰ دلار مبادله می‌شود. نفت فیزیکی، نفتی است که بر روی کشتی‌ها و نه در بازار‌های مالی، خرید و فروش می‌شود.

