قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا؛ امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار و ۸۷۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۹ هزار ۶۰۹ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۵ هزار و ۱۲۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۳ هزار و ۶۳۵ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۳۶۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۸ هزار تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۷۲ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۵۵ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۶۰۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۴۲۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۴۹۷ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۸۳ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۶۰۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۸۱۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۴۱۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۵۶۰ تومان است.