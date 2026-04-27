قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۰ هزار و ۸۷۷ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۶۵ هزار و ۱۲۱ تومان است.
قیمت خرید حواله یورو ۱۶۳ هزار و ۶۳۵ تومان است.
نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۳۶۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۸ هزار تومان است.
نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۷۲ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۵۵ تومان است.
نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۶۰۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۴۲۴ تومان است.
نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۴۹۷ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۸۳ تومان است.
نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۶۰۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۸۱۰ تومان است.
نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۴۱۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۵۶۰ تومان است.