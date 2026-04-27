به گزارش ایلنا و به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در جلسه با مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی بیان کرد: برای هر یک از محورها، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی شده که اجرای آنها در سطح استان‌ها از طریق کارگروه‌های انرژی با محوریت استانداری‌ها پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این بسته سیاستی، حفظ پایداری شبکه گاز کشور در عین صیانت از حقوق مشترکان است، تصریح کرد: در کنار تلاش حداکثری برای تعمیرات و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده در پارس جنوبی و بازگشت به ظرفیت تولید پیشین، ناگزیر هستیم از تمام ابزار‌های مدیریت مصرف، از اصلاح الگوی مصرف گرفته تا اعمال محدودیت‌های هدفمند در بخش‌های مختلف بهره بگیریم.

استفاده بهینه از ظرفیت‌های صرفه‌جویی در استان‌ها

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره ظرفیت‌های بخش کشاورزی و صنعت در حوزه بهینه‌سازی مصرف یادآور شد: استان تهران و استان‌های شمالی کشور به‌ویژه به‌دلیل تمرکز گلخانه‌ها و مرغداری‌ها دارای ظرفیت بسیار بالایی برای صرفه‌جویی انرژی هستند، همچنین حدود ۳۳ درصد مرغداری‌های کشور در سه استان گیلان، مازندران و گلستان قرار دارند که این موضوع می‌تواند از محور‌های اصلی برنامه‌های بهینه‌سازی در این مناطق باشد.

توکلی با اشاره به تفاوت ظرفیت صرفه‌جویی در استان‌ها افزود: عملکرد برخی استان‌ها از میانگین بالاتر و در برخی دیگر این رقم بسیار پایین‌تر بوده است. این رقم‌ها نشان می‌دهد هم ظرفیت‌های بیشتری برای صرفه‌جویی وجود دارد و هم ضرورت بهره‌برداری هدفمندتر احساس می‌شود.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های کارور در اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گفت: اکنون با ۴۷ شرکت کارور فعال قرارداد داریم و این تعداد به‌طور مستمر هر هفته افزایش می‌یابد.

ضرورت مدیریت مصرف در اداره‌های دولتی

مدیرعامل شرکت ملی گاز به ضرورت مدیریت مصرف در اداره‌های دولتی اشاره کرد و گفت: در اداره‌های دولتی باید وضعیت موتورخانه‌ها، سیستم‌های گرمایشی، تهویه و تبرید باید به‌طور دقیق بررسی و در صورت مشاهده نقص یا نبود تداوم اقدام‌های بهسازی، موضوع در کارگروه انرژی استان مطرح و پیگیری شود. هدف حرکت به سمت کاهش حداکثری نشتی‌ها و دستیابی به «نشتی صفر» است.

اطلاع‌رسانی هوشمند به مشترکان

توکلی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران درباره پیش‌آگهی مصرف افزود: بر اساس این مصوبه، شرکت‌های گاز موظف‌اند مصرف مشترکان را پیش‌بینی و به آنها پیامک اطلاع‌رسانی ارسال کنند. برای مثال به مشترک اعلام شود هم‌اکنون در پله چهارم مصرف قرار دارد و اگر الگوی مصرف پارسال خود را تکرار کند، مبلغ قبض او چه مقدار خواهد شد.

به گفته وی، تجربه نشان داده است چنین اطلاع‌رسانی شفافی به‌طور مستقیم بر رفتار مصرفی مردم اثر می‌گذارد و آنها متناسب با این اطلاعات، الگوی مصرف خود را تنظیم می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه تهدید ناشی از کاهش تولید در عسلویه باید به فرصت تبدیل شود، گفت: پویش‌هایی مانند «پویش همدلی ملی» و سایر اقدام‌های فرهنگی، ابزار‌های مهمی برای حساس‌سازی جامعه نسبت به مصرف انرژی هستند. در کنار سیاست گذاری و ابزار‌های فنی، بدون همراهی مردم و مدیریت مصرف در سطح خانوار و واحد‌های اداری و صنعتی، دستیابی به پایداری پایدار شبکه گاز ممکن نخواهد بود.

