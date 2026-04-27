صادرات محصولات پتروشیمی در شرایط اضطرار
فهرست محصولات صادراتی پتروشیمیایی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرکات ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، فهرست ردیف تعرفههای محصولات پتروشیمیایی برای صادرات توسط شرکت تولید کننده به گمرکات ابلاغ شد.
گفتنی است، صادرات محصولات پتروشیمیایی بر مبنای فهرست اعلامی ملاک عمل برای صادرات محصولات پتروشیمیایی است.
پیشتر ممنوعیت صادرات محصولات شیمیایی و پلیمری و پتروشیمی در شرایط اضطراری باستناد بند ١٥ الحاقیه شماره سه بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیر نظامی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ایران ابلاغ شده بود.