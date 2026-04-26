به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در جلسه بررسی برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز در سال ۱۴۰۵ که به‌صورت ویدئوکنفرانس با مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی برگزار شد، بیان کرد: برای هریک از این محورها، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی شده که اجرای آنها در سطح استان‌ها از طریق کارگروه‌های انرژی با محوریت استانداری‌ها پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این بسته سیاستی، حفظ پایداری شبکه گاز کشور در عین صیانت از حقوق مشترکان است، تصریح کرد: در کنار تلاش حداکثری برای تعمیرات و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده در پارس جنوبی و بازگشت به ظرفیت تولید پیشین، ناگزیر هستیم از تمام ابزارهای مدیریت مصرف، از اصلاح الگوی مصرف گرفته تا اعمال محدودیت‌های هدفمند در بخش‌های مختلف بهره بگیریم.

معاون وزیر نفت در امور گاز همچنین با اشاره به عملکرد شرکت‌های گاز استانی در حوزه پروژه‌های بهینه‌سازی گفت: از میان ۳۱ شرکت گاز استانی، ۲۰ شرکت تاکنون نسبت به عقد قرارداد در قالب این طرح اقدام کرده‌اند و از این میان، هشت شرکت توانسته‌اند برنامه عملیاتی مورد تأکید جلسه گذشته را به‌طور کامل اجرا کنند.

استفاده بهینه از ظرفیت‌های صرفه‌جویی در استان‌ها

توکلی با اشاره به تفاوت ظرفیت صرفه‌جویی در استان‌ها افزود: در برخی استان‌ها عملکرد بالاتر از میانگین بوده و در برخی دیگر این رقم بسیار پایین‌تر گزارش شده است. این رقم‌ها نشان می‌دهد هم ظرفیت‌های بیشتری برای صرفه‌جویی وجود دارد و هم ضرورت بهره‌برداری هدفمندتر احساس می‌شود.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های کارور در اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گفت: همزمان با برگزاری این جلسه، با ۴۷ شرکت کارور فعال قرارداد داریم و این تعداد به‌طور مستمر هر هفته افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره ظرفیت‌های بخش کشاورزی و صنعت در حوزه بهینه‌سازی مصرف یادآور شد: استان تهران و استان‌های شمالی کشور به‌ویژه به‌دلیل تمرکز گلخانه‌ها و مرغداری‌ها دارای ظرفیت بسیار بالایی برای صرفه‌جویی انرژی هستند، همچنین حدود ۳۳ درصد مرغداری‌های کشور در سه استان گیلان، مازندران و گلستان قرار دارند که این موضوع می‌تواند از محورهای اصلی برنامه‌های بهینه‌سازی در این مناطق باشد.

توکلی همچنین با تقدیر از اقدام‌های استان مرکزی در استفاده از فناوری‌های نوین گفت: از اقدام‌های ارزشمند و قابل تقدیر در استان مرکزی، به‌کارگیری سامانه‌های مانیتورینگ و قرائت از راه دور برای نظارت بر مصرف‌کنندگان جزء و عمده است؛ اقدامی که دقت پایش مصرف، سرعت واکنش و مدیریت شبکه را به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد و می‌تواند الگوی سایر استان‌ها قرار گیرد.

ضرورت مدیریت مصرف در اداره‌های دولتی

وی به ضرورت مدیریت مصرف در اداره‌های دولتی اشاره کرد و افزود: در بازدید از اداره‌های دولتی باید همانند ناظر سازمان استاندارد عمل شود و فرآیند ممیزی کامل مصرف انرژی انجام گیرد. وضعیت موتورخانه‌ها، سیستم‌های گرمایشی، تهویه و تبرید باید به‌طور دقیق بررسی و در صورت مشاهده نقص یا نبود تداوم اقدام‌های بهسازی، موضوع در کارگروه انرژی استان مطرح و پیگیری شود. هدف حرکت به سمت کاهش حداکثری نشتی‌ها و دستیابی به «نشتی صفر» است.

معاون وزیر نفت در امور گاز با تأکید بر ضرورت نشت‌یابی شبکه، کنترل هوشمند مصرف و نظارت‌های دوره‌ای بر موتورخانه‌ها و تأسیسات بهینه‌سازی‌شده تصریح کرد: این بازدیدها باید جزو برنامه‌های ثابت نظارتی مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی باشد و اجازه ندهیم پروژه‌هایی که با هزینه و زحمت فراوان اجرا شده‌اند، به مرور زمان کارایی خود را از دست بدهند.

اطلاع‌رسانی هوشمند به مشترکان

توکلی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران درباره پیش‌آگهی مصرف افزود: بر اساس این مصوبه، شرکت‌های گاز موظف‌اند مصرف مشترکان را پیش‌بینی و به آنها پیامک اطلاع‌رسانی ارسال کنند. برای مثال به مشترک اعلام شود هم‌اکنون در پله چهارم مصرف قرار دارد و اگر الگوی مصرف پارسال خود را تکرار کند، مبلغ قبض او چه مقدار خواهد شد.

به گفته وی، تجربه نشان داده است چنین اطلاع‌رسانی شفافی به‌طور مستقیم بر رفتار مصرفی مردم اثر می‌گذارد و آنها متناسب با این اطلاعات، الگوی مصرف خود را تنظیم می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه تهدید ناشی از کاهش تولید در عسلویه باید به فرصت تبدیل شود، گفت: پویش‌هایی مانند «پویش همدلی ملی» و سایر اقدام‌های فرهنگی، ابزارهای مهمی برای حساس‌سازی جامعه نسبت به مصرف انرژی هستند. در کنار سیاستگذاری و ابزارهای فنی، بدون همراهی مردم و مدیریت مصرف در سطح خانوار و واحدهای اداری و صنعتی، دستیابی به پایداری پایدار شبکه گاز ممکن نخواهد بود.

