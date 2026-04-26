محتکران با اعلام عرضه محصولات فولاد مبارکه مجبور به خروج محصولات از انبارها شدند

به گزارش ایلنا، هرچند به دلیل خسارات سنگین وارده به خطوط فولاد مبارکه کمتر کسی فکر می‌کرد تا چند ماه آینده این شرکت توان فروش محصولات فولادی داشته باشد، اما خبر غافلگیرکننده عرضه محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا، محتکران ورق‌های فولادی را ناچار کرد ورق‌ها را از انبار خارج کرده و با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از هفته قبل در بازار بفروشند.

اطلاعیه فولاد مبارکه تصریح می‌کند، محصولات عرضه جدید این شرکت حاصل از فعالیت بازرگانی این شرکت است و به نظر می‌رسد سرعت عمل این شرکت در بازیابی خود در نوع خود جالب است اما سؤالی که باقی می‌ماند آن است که آیا نظارت بر خریداران ورق در بورس کالا وجود دارد و آیا بورس کالا از تبدیل این ورق به محصولات نهایی اطمینان دارد؟

انتهای پیام/