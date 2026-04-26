به گزارش ایلنا، محمدرضا احمدی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در سال‌ گذشته 943 مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته، اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از 14 هزار و 700 برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از 11 هزار و 800 میلیارد تومان و بیش از 2 هزار و 400 برگ قطعی به مبلغ بیش از 10 هزار میلیارد تومان صادر شده است.

وی افزود: در سال‌ 1404 در مجموع مبلغ 385 هزار و 708 میلیارد ریال از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است.

احمدی با اشاره به اینکه با مشارکت موثر مردم بیش از 20 هزار گزارش در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا، بیش از 7 هزار و 168 مورد بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی 1331 مودی جدید و گسترش چتر عدالت مالیاتی شده است.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، 4961 مودی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و 6148 مودی مشکوک در سال 1404 شناسایی شده است.

