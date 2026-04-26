جلسه پیمانکاران پروژه نیایش با حضور مدیرعامل صبانفت برگزار شد
قرباننژاد: نوسانات بازار فولاد، ریسکهای جدیدی به پروژهها تحمیل میکند/ از پیمانکاران حمایت میکنیم
جلسه پیمانکاران پروژه نیایش با حضور مدیرعامل، معاون فنی و اجرایی و عضو هیأتمدیره و پیمانکاران این پروژه با هدف بررسی روند پیشرفت و هماهنگیهای اجرایی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صبانفت، در ابتدای این نشست، پیمانکاران پروژه نیایش گزارشی از پیشرفت در جبهههای مختلف کاری ارائه کرده و آخرین وضعیت اجرای بخشهای مختلف پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، رسول قرباننژاد مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت با اشاره به روند پیشرفت پروژه، از بهبود محسوس وضعیت اجرایی ابراز رضایت کرد و گفت: این پروژه در گذشته با کندی پیشرفت همراه بود و چشمانداز مشخصی برای اتمام آن وجود نداشت، اما با رویکرد جدید شرکت، تصمیمگیریهای منسجم، جمعبندی مسائل و تمرکز بر تکمیل پروژه، مسیر اجرایی بهطور جدی اصلاح شد.
وی افزود: تعیین تکلیف پروژه و واگذاری یکجای آن، نقطه عطفی در پیشبرد عملیات اجرایی بود، چراکه هر پروژه تا زمان شناسایی ذینفع مشخص، بهصورت مطلوب پیش نخواهد رفت. امروز نتیجه این رویکرد در تکمیل نمای پروژه، نصب تأسیسات و پیشرفت مراحل نهایی قابل مشاهده است.
مدیرعامل صبانفت با تأکید بر نقش حمایتهای مدیریتی در تحقق این پیشرفتها تصریح کرد: این دستاورد حاصل تدبیر هیأتمدیره و حمایت سهامداران است و در همین چارچوب، صبانفت بهعنوان مجری پروژههای ساختمانی وزارت نفت ایفای نقش میکند.
وی با قدردانی از همراهی پیمانکاران اظهار داشت: پیمانکاران بهعنوان بازوان اجرایی پروژه، نقش تعیینکنندهای در پیشبرد امور داشتهاند و انتظار میرود این همدلی تا اتمام پروژه تداوم یابد تا در آینده نزدیک شاهد تکمیل آن باشیم.
قرباننژاد همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور و تأثیر آن بر حوزه اجرا گفت: در پی بروز شرایط جنگی و آسیبدیدگی برخی زیرساختها از جمله دو کارخانه بزرگ فولاد کشور، بازار با نوسانات و عدم تعادل مواجه خواهد شد و ریسکهای مختلف در حوزه تأمین و اجرا بروز میکند.
وی تأکید کرد: شرکت صبانفت در این شرایط از پیمانکاران حمایت خواهد کرد و اقدامات لازم برای تسهیل روند اجرا را در دستور کار دارد، اما در مقابل انتظار میرود پیمانکاران نیز با درک اهمیت شرایط، با رویکردی مبتنی بر تدبیر و مسئولیتپذیری عمل کنند.
مدیرعامل صبانفت با تأکید بر هدفگذاری مشخص پروژه افزود: تصمیم شرکت، اتمام پروژه نیایش است و تحقق این هدف نیازمند حرکت هماهنگ، تلاش مضاعف و مدیریت دقیق از سوی تمامی عوامل اجرایی است.
وی در پایان بر برگزاری جلسات منظم و هفتگی تأکید کرد و گفت: لازم است مسائل و چالشهای موجود در تعامل مستمر با مدیر پروژه نیایش بررسی و بهصورت عملیاتی حلوفصل شود.
در ادامه این نشست، ابوالفتحی معاون فنی و اجرایی و عضو هیأتمدیره صبانفت نیز با قدردانی از حضور پیمانکاران، بر اهمیت این جلسه تأکید کرد و گفت: حضور مدیرعامل در این نشست نشاندهنده اهمیت پروژه نیایش برای مجموعه صبانفت است و امیدواریم با حمایتهای مدیریتی، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری و هماهنگی میان ارکان اجرایی، پروژه نیایش در آیندهای نزدیک به مرحله افتتاح و بهرهبرداری برسد.
در پایان این جلسه، بر تسریع در روند اجرا، استمرار هماهنگی میان پیمانکاران و مدیریت پروژه و تمرکز بر رفع موانع موجود تأکید شد.