به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم، نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص «بررسی شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به درآمدهای خدماتی حاصل از فعالیت واحدهای پژوهشی، مهندسی و فناوری در فضای مجازی یا از طریق پلت‌فرم‌ها در خارج از پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری»، تنفیذ و برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به مفاد ماده (9) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تنها واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری از مزایای معافیت مالیاتی مناطق آزاد برخوردار خواهند بود.

بنابراین، درآمد حاصل از فعالیت‌های خدماتی این واحدها در فضای مجازی یا از طریق سامانه‌ها و پلت‌فرم‌های الکترونیکی تنها در صورتی مشمول معافیت مالیاتی قانون مناطق آزاد است که این فعالیت‌ها در داخل پارک علم و فناوری یا شهرک فناوری انجام شود.

در مقابل، درآمدهای ناشی از ارایه خدمات مشابه توسط واحدهای مذکور در خارج از پارک‌ها و شهرک‌های فناوری، مشمول معافیت مالیاتی مناطق آزاد نخواهد بود و مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد خواهند شد.

این تصمیم با استناد به دادنامه شماره 140109970905810106 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (107) قانون مالیات‌های مستقیم اتخاذ و لازم‌الاجرا است.