شرایط معافیت مالیاتی فعالیتهای فناورانه اعلام شد
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، معافیت مالیاتی فعالیتهای پژوهشی، مهندسی و فناورانه در فضای مجازی تنها شامل واحدهای مستقر در پارکها و شهرکهای علم و فناوری است و درآمدهای حاصل از فعالیت در خارج از این محدوده مشمول مالیات میشود.
بر اساس نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به مفاد ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تنها واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری از مزایای معافیت مالیاتی مناطق آزاد برخوردار خواهند بود.
بنابراین، درآمد حاصل از فعالیتهای خدماتی این واحدها در فضای مجازی یا از طریق سامانهها و پلتفرمهای الکترونیکی تنها در صورتی مشمول معافیت مالیاتی قانون مناطق آزاد است که این فعالیتها در داخل پارک علم و فناوری یا شهرک فناوری انجام شود.
در مقابل، درآمدهای ناشی از ارایه خدمات مشابه توسط واحدهای مذکور در خارج از پارکها و شهرکهای فناوری، مشمول معافیت مالیاتی مناطق آزاد نخواهد بود و مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد خواهند شد.
این تصمیم با استناد به دادنامه شماره 140109970905810106 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده (2) آییننامه اجرایی ماده (107) قانون مالیاتهای مستقیم اتخاذ و لازمالاجرا است.