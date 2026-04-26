شروع پروازهای «هما» به مقصد نجف اشرف

به گزارش ایلنا، اولین پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف، امروز ساعت ۰۹:۴۵ از فرودگاه امام خمینی (ره) انجام شد.

این پرواز، سومین پرواز بین المللی برقرار شده پس از وقفه‌ای طولانی ناشی از جنگ تحمیلی سوم است که نشان‌دهنده بازگشت تدریجی خدمات هوایی به روال عادی است.

در راستای پاسخگویی به تقاضای هموطنان عتبات عالیات سه پرواز هفتگی تهران به نجف و بالکعس برنامه ریزی شده است. این مسیر پروازی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و جمعه هر هفته در ساعت ۰۹:۴۵ از فرودگاه حضرت امام(ره) به مقصد نجف اشرف انجام می‌شود.

افزایش ظرفیت با پروازهای فوق‌العاده

به گفته مدیرکل فروش «هما» پروازهای برنامه‌ای این مسیر تا روز پنجم خرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد و با توجه به استقبال فوق‌العاده هموطنان، در نظر داریم پروازهای فوق‌العاده‌ای را نیز در مسیر تهران به نجف برقرار کنیم تا نیاز زائران تامین شود.

وی درباره برقراری پرواز به نجف از سایر استان‌ها گفت: این مورد در حال بررسی است و فعلا پرواز از تهران انجام می‌شود.

