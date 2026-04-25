آغاز مرحله نخست بازگشایی مسیرهای هوایی کشور از امروز

به گزارش ایلنا ، محمد امیرانی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با تشریح برنامه جدید شبکه پروازی کشور اعلام کرد: مطابق برنامه‌ریزی‌های عملیاتی، از امروز شنبه 5 اردیبهشت‌ماه، فضای بخش‌های شرقی کشور جهت برقراری پروازهای داخلی و عبوری در اولویت بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این فاز، فرودگاه‌های استانی از جمله مشهد، زاهدان، کرمان، یزد و بیرجند به عنوان نقاط کلیدی در هدایت ترافیک هوایی فعال خواهند بود و امکان ارائه سرویس‌های کامل ناوبری در این مناطق فراهم شده است.

وی با اشاره به وضعیت فعالیت در سایر مناطق و محدودیت‌های موجود افزود: در خصوص فرودگاه‌های واقع در مناطق غربی و مرکزی کشور از جمله تبریز، کرمانشاه، اهواز، ارومیه، ایلام، آبادان، اصفهان، شیراز و رشت و همچنین فرودگاه مهرآباد تهران، فعالیت‌ها با محدودیت‌های مشخصی در تعداد پروازها و ساعت‌های عملیاتی آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: این تصمیم به‌منظور انطباق دقیق حجم ترافیک با ظرفیت‌های فنی فعلی و اطمینان از حفظ بالاترین سطح ایمنی در هدایت هواپیماها اتخاذ شده است.

وی درباره اقدامات فنی برای جبران آسیب‌های زیرساختی خاطرنشان کرد: متخصصان داخلی بلافاصله فرآیند بازسازی تجهیزات ارتباطی و کمک‌ناوبری را آغاز کرده‌اند. در حال حاضر تمرکز اصلی بر حفظ پایداری خدمات با استفاده از توان فنی موجود و راهکارهای جایگزین است. تغییر در کمیت پروازها و رفع تدریجی محدودیت‌ها در مناطق غربی، تنها پس از ارزیابی‌های امنیتی توسط مبادی ذی‌ربط صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها در پایان با اشاره به تعاملات بین‌المللی اظهار کرد: رایزنی‌ها با ایرلاین‌های خارجی برای تبیین وضعیت مسیرها و جذب مجدد پروازهای عبوری آغاز شده است؛ با این حال، افزایش تعداد این پروازها به صورت مرحله‌بندی شده و با اطمینان کامل از پایداری شرایط فنی و ایمنی کشور دنبال خواهد شد تا بهترین سرویس‌دهی ممکن در چارچوب ظرفیت‌های موجود صورت پذیرد.

انتهای پیام/