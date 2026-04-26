چاههای نفت ایران بسته نمیشوند/ تسلیم توقف تولید و برداشت نمیشویم
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: میتوانیم تولید چاه های نفت را متناسب با ظرفیت ذخیره سازی و میزان صادرات کاهش دهیم، اما هیچ چاهی بسته نمیشود.
سید مهدی حسینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برخی اظهارات مبنی بر احتمال بسته شدن چاههای نفت و توقف تولید به دلیل افزایش محدودیت برای صادرات و پر شدن ظرفیت مخازن ذخیره سازی گفت: وقتی تولید نفت داشته باشیم اما امکان ذخیره سازی و یا صادرات نداشته باشیم قاعدتا اینگونه در ذهن متبادر می شود که باید چاه ها را تعطیل و درب چاهها را ببندیم، اما بنده هیچ اعتقادی به این موضوع ندارم.
وی تاکید کرد: می توانیم تولید چاهها را متناسب با ظرفیت ذخیره سازی و میزانی که میتوانیم صادر کنیم؛ کاهش دهیم.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی خاطرنشان کرد: راه حل بستن چاهها نیست و اینکه گفته میشود ظرفیت ذخیرهسازی و امکان محدود است و باید سراغ گزینه بستن چاه ها و توقف تولید برویم، اتفاق نخواهد افتاد.
وی اظهار داشت: تولید و برداشت نفت متناسب با ذخیره سازی و میزان صادرات کم میشود اما چاه حفظ میشود و در اولین فرصتی که مشکلات مربوط به صادرات حل شود تولید را افزایش می دهیم.
حسینی طرح موضوعاتی مانند اینکه چاههای نفت بسته خواهند شد و امکان راه اندازی مجدد برای ایران سخت میشود را تبلیغات امریکاییها خواند.
وی توضیح داد: راه اندازی چاهی که مدتها تعطیل شده دردسر دارد اما اعتقاد بنده این است که متخصصین صنعت نفت به اینکه چاه ها تعطیل شوند تن در نخواهند داد.
این تحلیلگر حوزه انرژی یادآور شد: مقدار تولید را متناسب با شرایط کاهش می دهیم که چاه را زنده نگه می داریم اما قطعا تسلیم توقف تولید و برداشت نمیشویم.
وی متذکر شد: بنده بر این موضوع کاملا مصر هستم که چاههای نفت ایران بسته نخواهند شد، بعبارت دیگر به صرف اینکه اکنون مشکل ذخیره سازی و صادرات داریم چاه غیرتولیدی نمی شود.
حسینی بیان داشت: ما تولید را کم میکنیم اما چاه تعطیل نمیشود که خسارت مالی، فنی و تکنیکال داشته باشیم. البته کاهش تولید مشکلاتی در پی خواهد داشت، اما در هر حال نفت ما صادر خواهد شد و متوقف نخواهد شد، بخشی از نفت را نیز برای پالایش به پالایشگاهها انتقال میدهیم و به مصرف داخل می رسد.
وی با بیان اینکه محاصره دربایی صادرات نفت ایران را متوقف نخواهد کرد، گفت: صادرات نفت ایران ممکن است کم شود اما ادامه خواهد داشت. مثلا اگر قرار باشد سه کشتی برای صادرات نفت ارسال کنیم از این تعداد حتما دو کشتی امکان عبور خواهد داشت بنابراین اینگونه نیست که کلا متوقف شویم.
حسینی تصریح کرد: صحنهای که از نفت ایران متصور است اینکه بخشی از آن به پالایشگاه ارسال و تبدیل به فرآورده میشود بخشی صادر و بخشی نیز ذخیره می شود و متناسب با آنچه اتفاق می افتد تولید را تنظیم خواهیم کرد و این روند به ما آسیب چندانی وارد نمیکند اما این نیز یک واقعیت است که در مجموع در شرایط سختی صنعت را اداره و نفت را تولید و صادر میکنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که سپاه و ارتش جمهوری اسلامی نیز بگونهای تنگه هرمز را ساماندهی کنند که دست آمریکاییها برای اختلال و جلوگیری از تردد کشتیهای ما چه محمولههای نفت و چه سایر کالاها بسته باشد.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: ما میتوانیم شرایط را علیرغم مشکلاتی که ممکن است برایمان بوجود بیاید؛ مدیریت کنیم.