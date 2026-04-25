تأکید بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی، با توجه به شرایط به وجود آمده از جنگ رمضان در اسفند ماه سال جاری، بر اساس تصمیمات متخذه بانک مرکزی مقرر شد؛ تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آن ها تا سقف 7 میلیارد ریال می باشد، علاوه بر امکان استفاده از مساعدت موضوع تبصره (2) ماده (11) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری (ریالی و ارزی) مصوب سال 1394 شورای پول و اعتبار (با اصلاحات بعدی)، از تاریخ 1404/12/9 تا 1405/2/9 با تشخیص هیات مدیره موسسه اعتباری، مشمول بخشیدگی وجه التزام تاخیر تادیه دین (به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) می شوند.



این بخشودگی برای تسهیلات زیر 700 میلیون تومان در ایام جنگ است و اگر چنانچه تسهیلاتی کمتر از 700 میلیون تومان است، اصل و سود تسهیلات پرداخت می شود ولی جریمۀ دیرکرد پرداخت تسهیلات از آنجاییکه در بخش درآمدی بانک ها قرار می گیرد با تشخیص هیات مدیره موسسه اعتباری (وجه التزام تاخیر تادیه دین) شامل بخشودگی می شود.