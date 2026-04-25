پرداخت حدود هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در راستای تسهیل شرایط ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت، شعب این بانک در سراسر کشور طی فروردین ماه سال 1405 ، در مجموع 993 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به 355 نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده اند.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در مقطع یاد شده، تعداد 259فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 885 میلیارد ریال و 96فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ 108 میلیارد ریال به هموطنان پرداخت کرده است.

