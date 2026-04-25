ایدرو و بانک کشاورزی تفاهم نامه امضا کردند/گام مهم در نوسازی صنایع بخش کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس این تفاهم نامه که به امضای «وهب متقی نیا» مدیرعامل بانک و «فرشاد مقیمی» مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رسید، کمک بانک به اجرای طرح های نوسازی و بازسازی صنایع کشاورزی و تجهیزات وابسته به آن، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع وابسته به نهاده های کشاورزی مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین مقرر شد با هدایت ایدرو، تعاملات مالی میان بانک و کارخانه ها و صنایع کشاورزی ازجمله کارخانجات تولید نهاده ها، صنایع پشتیبان زنجیره ارزش کشاورزی و کارخانجاتی که تولید کشاورزی محور دارند افزایش یابد.

براساس این گزارش، همکاری در توسعه و تقویت شرکت های دانش بنیان و فناور در حوزه های تولید ادوات کشاورزی و ماشین آلات هم در دستور کار قرار می گیرد تا زمینه ارتقاء بهره وری در این بخش فراهم شود.

شایان ذکر است، مدیریت مصرف انرژی؛ افزایش صادرات و بهبود اشتغال از جمله محورهایی است که طرح ها براساس آن اولویت بندی می شود. همچنین در این تفاهم نامه بر گسترش ارائه خدماتی مانند اعتبارات اسنادی؛ انواع ضمانت نامه ها؛ حواله های ارزی و خدمات مبتنی بر بانکداری الکترونیک تاکید شده است.

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی صنایع بخش کشاورزی با محوریت کارگزاری بانک کشاورزی نیز از بخش های دیگر این تفاهم نامه است.

