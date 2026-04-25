نهاده دامی به میزان مکفی در سامانه بازارگاه موجود است
مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: در حال حاضر نهاده دامی به میزان مکفی در سامانه بازارگاه وجود دارد به طوری که با مازاد عرضه ذرت و جو در بازارگاه روبهرو هستیم.
به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، پرویز جعفری، مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: در حال حاضر نهاده دامی به میزان مکفی در سامانه بازارگاه وجود دارد به طوری که با مازاد عرضه ذرت و جو در بازارگاه روبهرو هستیم و کنجاله سویا به میزان کافی تامین شده است و مشکلی در این خصوص نداریم.
وی بیان کرد:تولیدکنندگان متناسب با سهمیه می توانند نهاده مورد نیاز خود را از سامانه بازارگاه خریداری کنند.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان با احتساب قیمت نهاده دامی، هزینه کارگری و دیگر هزینههای تولید، مرغ قیمت تمام شدهای دارد، چنانچه قیمت مرغ به کمتر از این رقم برسد، مرغداران قادر به جوجهریزی نخواهند بود.
مدیرعامل پشتیبانی امور دام با اشاره به آخرین جزئیات تولید قراردادی مرغ بیان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام در راستای جلوگیری از زیان مرغداران قبل از بهمن اقدام به انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان تحت عنوان تولید قراردادی و توزیع نهاده مدتدار کرده است و از تولید مرغ با خرید جوجه یکروزه حمایت کرده است.
وی با بیان اینکه تولید قراردادی متوقف نشده است، افزود: قیمت مناسب فعلی جوجه یکروزه برای مرغدار جذابیت دارد و با توجه به نرخ تمام شده انرژی و هزینه های کارگری، قیمت مناسب است. گفتنی است تولید قراردادی بیش از پیشبینیها انجام شده است و هدف ما از اجرای تولید قراردادی، تامین پایدار کالا و استمرار تولید است.
جعفری گفت: در جنگ اخیر برخی تولیدکنندگان به سبب نگرانی تامین انرژی و عدم تامین برق واحدها، جوجهریزی تا حدی کاهش یافت که اکنون با اتخاذ تدابیر صورت گرفته نگرانی در این خصوص نداریم.