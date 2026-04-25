خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صادرات نفت به آلمان با خط لوله دروژبا متوقف شد

کد خبر : 1777838
لینک کوتاه کپی شد.

معاون نخست‌وزیر روسیه ضمن تأیید توقف صادرات نفت به آلمان از مسیر قزاقستان با خط لوله دروژبا، اعلام کرد که مسیر جریان نفت تغییر می‌کند.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، الکساندر نواک اعلام کرد که روسیه از یکم ماه مه (۱۱ اردیبهشت) مسیر انتقال نفت از قزاقستان را که پیش‌تر با خط لوله دروژبا به آلمان در نظر گرفته شده بود، تغییر می‌دهد.

وی افزود: این تغییر لجستیک به‌دلیل امکانات فنی بوده و با قزاقستان توافق شده است.

معاون نخست‌وزیر روسیه درباره تصمیم اروپا برای کاهش واردات انرژی از روسیه گفت: آلمانی‌ها از نفت روسیه دست کشیده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد وضع خوبی دارند.

رویترز به‌تازگی گزارش داد روسیه قرار است از یکم ماه مه صادرات نفت از قزاقستان به آلمان با خط لوله دروژبا را متوقف کند.

 ارلان اکنژنوف، وزیر انرژی قزاقستان، در این باره گفته بود قرار نیست هیچ محموله‌ای از نفت قزاقستان در ماه مه با خط لوله دروژبا متعلق به روسیه به آلمان منتقل شود.

احتمال می‌رود این اختلال ناشی از حمله پهپادهای اوکراینی به تأسیسات نفتی روسیه باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید