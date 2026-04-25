احیای تولید نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس زمانبر است
بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیشبینی کرد که احیای تولید نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس بهطور قابلتوجهی زمانبر میشود.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، گلدمن ساکس اعلام کرد که تولید نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس که بهدلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بهشدت کاهش یافته است، احتمال دارد ظرف چند ماه پس از رفع کامل اختلال تردد از تنگه هرمز تا حد زیادی بهبود یابد، اما این موضوع میتواند بهطور قابلتوجهی بیش از این زمانبر باشد.
بر اساس برآوردهای این بانک آمریکایی، روزانه حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه از تولید نفت خام خلیج فارس، حدود ۵۷ درصد از عرضه پیش از آغاز جنگ علیه ایران، در ماه آوریل متوقف شده که تا حد زیادی در پی توقفهای احتیاطی تولید و تلاش برای مدیریت ذخیرهسازیها و نه آسیب فیزیکی به میدانهای نفتی رخ داده است.
در حالت عادی حدود یکپنجم از محمولههای نفت خام و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) جهان از تنگه هرمز میگذرد، بنابراین اختلال بلندمدت تردد از این گذرگاه راهبردی پیامدهایی قابلتوجه برای بازارهای جهانی انرژی دارد.
گلدمن ساکس در یک یادداشت پژوهشی اعلام کرد که رفع کامل اختلال تردد از تنگه هرمز و نبود حملههای دوباره به زیرساختهای نفتی، امکان احیای سریع تولید را فراهم میکند که این موضوع با پشتیبانی ظرفیت اضافه تولید در عربستان سعودی و امارات متحده عربی همراه خواهد بود.
با این حال هرگونه بهبود در تولید تحتتأثیر لجستیک و عملکرد چاهها قرار خواهد گرفت.
گلدمن ساکس همچنین اعلام کرد که ظرفیت نفتکشهای خالی موجود در خلیج فارس حدود ۱۳۰ میلیون بشکه یا ۵۰ درصد کاهش یافته است که سرعت انتقال نفت از سوی تولیدکنندگان را پس از آغاز دوباره صادرات محدود میکند.
توقف طولانیمدت تولید در چاههای نفتی خطر کاهش مقدار تولید، بهویژه در مخازن کمفشار را بههمراه دارد و نیاز به انجام تعمیرات اساسی پیش از احیای کامل تولید را ایجاد میکند.
بر اساس اعلام گلدمن ساکس، هرچه تولید نفت بیشتر محدود بماند، احتمال میرود روند بهبود کندتر باشد.
این بانک آمریکایی اعلام کرد که چشمانداز بهبود روند تولید در کشورهای مختلف متفاوت است، بهطوری که عراق بهدلیل ویژگیهای مخزن و چالشهای زیرساختی با خطر بیشتری روبهروست، در حالی که عربستان سعودی میتواند تولید را سریعتر افزایش دهد.
بنا بر گزارش گلدمن ساکس، میانگین برآورد آژانسهای خارجی نشان میدهد تولیدکنندگان حاشیه خلیج فارس میتوانند حدود ۷۰ درصد از تولید ازدسترفته را ظرف سه ماه و حدود ۸۸ درصد را ظرف ۶ ماه بازیابی کنند.
این بانک آمریکایی همچنین هشدار داد توقف بلندمدت تولید، خطر آسیب پایدار به عرضه را افزایش میدهد.