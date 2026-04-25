تمدید مهلت بازگشت ارز در فرآیندهای تجاری تا ۹ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، در نامه‌ای که به استناد مکاتبات قبلی معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده، با توجه به تداوم شرایط اضطراری و در راستای اجرای بند ۱۵ الحاقیه شماره سه «بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع نظامی در شرایط اضطراری» (مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۵)، زمان ارائه تعهدات ارزی مورد بازنگری قرار گرفته است.

طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، بر این اساس، مهلت پیشین که تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ تعیین شده بود، تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ تمدید شده است.

در این ابلاغیه از دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته شده است تا موضوع را به اطلاع ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی برسانند تا زمینه تسهیل در انجام فرآیندهای تجاری فراهم شود.

شرایط کلی برای دریافت ضمانت نامه:

- میزان بازگشت ارز صادرات بازرگان در زمان محاسبه مبلغ متناسب ضمانت نامه باید بیشتر از حداقل مجاز تعیین شده قانونی باشد.

- هر بازرگان میتواند تنها یک ضمانت نامه فعال در سیستم داشته باشد.

- تاریخ سررسید ضمانتنامه ١٢ماهه در نظر گرفته شود.

- ضمانت نامه در وجه اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان صادر گردد.

- نوع ضمانت نامه حسن انجام کار باشد.

بابت: افزایش تعهدات صادراتی (نام وشماره/شناسه ملی شخص حقیقی/حقوقی) ناشی از افزایش سقف صادراتی به میزان ... دلار(حسب اعلام متقاضی صرفا به نوع ارز دلار)

نحوه اخذ ضمانت نامه:

متقاضی ابتدا به سامانه رتبه بندی مراجعه نموده و مبلغ متناسب ضمانت نامه رادر قسمت "ضمانت نامه صادرات- محاسبه مبلغ متناسب ضمانت نامه" مشاهده مینماید. در صورت تمایل به ارائه ضمانت نامه به میزان مبلغ مشاهده شده در سامانه، متقاضی الزاما میبایست «ثبت درخواست» را در سامانه انتخاب نماید. متقاضی میبایست حداکثر ظرف مدت ٢ هفته از زمان ثبت درخواست، اصل ضمانتنامه را جهت ادامه انجام تشریفات مربوطه به ادارات کل صنعت،معدن و تجارت استان تحویل نماید

اداره کل صمت استان میتواند از طریق بخش مدیریت ضمانتنامههای صادراتی در سامانه رتبهبندی نسبت به رسیدگی به درخواست متقاضی اقدام نماید. کارشناس مربوطه هر استان پس از دریافت ضمانت نامه از متقاضی ابتدا میبایست از اصالت ضمانت نامه اطمینان حاصل نماید. برای این منظور میتواند از طریق کنترل اطلاعات ضمانتنامه از تارنمای اینترنتی بانکهای عامل/صندوقها و یا از طریق مکاتبه رسمی با بانک عامل/صندوق اقدام نماید. پس از آن میبایست مبلغ مندرج در درخواست ثبت شده را با مبلغ ضمانت نامه اخذ شده مطابقت داده و چنانچه مبلغ مورد تایید بوده و سایر مشخصات ضمانتنامه نیز با شرایط اعلام شده مطابقت داشت، ضمن بارگذاری تصویر ضمانتنامه و درج کد آن در سامانه، نسبت به تایید درخواست در سامانه اقدام نماید. همچنین اصل ضمانت نامه مورد نظر میبایست به اداره ذیحسابی و مالی آن اداره کل جهت ثبت در دفاتر مالی تحویل گردد. با تایید ضمانتنامه در سامانه، سقف صادراتی برای متقاضی متناسب با آن افزایش خواهد یافت. شرایط وصول و یا استرداد ضمانت نامه

اگر متقاضی تا دو هفته قبل از پایان تاریخ اعتبار ضمانت نامه اقدام به تمدید و یا ابطال آن از اداره کل مربوطه ننماید، آن اداره کل موظف است پس از بررسی لزوم ضبط بخشی/تمام ضمانتنامه در سامانه رتبهبندی، در صورت وجود مبلغ قابل ضبط، با همکاری ذیحساب اداره کل آن استان، مبلغ مذکور را ضبط نماید. همچنین لازم است ادارات کل نسبت به اطلاعرسانیهای مربوطه قبل از تاریخ مذکور جهت رفع تعهد حداکثری توسط صادرکننده اقدام نمایند.

در هر زمان که متقاضی درخواست ابطال ضمانت نامه خود را داشته باشد، اداره کل مربوطه موظف است پس از بررسی لزوم ضبط بخشی/تمام ضمانتنامه در سامانه رتبهبندی، در صورت عدم وجود مبلغ قابل ضبط نسبت به ابطال ضمانتنامه اقدام نموده و در صورت وجود مبلغ قابل ضبط، با همکاری ذیحساب اداره کل آن استان، مبلغ مذکور را ضبط نماید.

لازم بذکر است دسترسی منوی محاسبه و درخواستهای مرتبط با ضمانتنامه صادرات در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری توسط مرکز فاوای وزارت متبوع ایجاد و به آن ادارات کل اعلام خواهد شد. همچنین جهت جلوگیری از سردرگمی متقاضیان ، در صورت وجود هرگونه ابهام در خصوص نحوه اجرا این ابلاغیه در فرصت باقیمانده تا زمان اجرای آن ، مراتب از دفتر مقررات صادرات و واردات استعلام گردد.

