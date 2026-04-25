تامین اقلام پتروشیمی مورد نیاز صنایع از طریق بورس
وزیر صنعت گفت: برنامهریزی لازم برای تامین اقلام پتروشیمی مورد نیاز صنایع از طریق بورس کالا صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن، ضمن محکومیت حملات ناجوانمردانه به واحدهای صنعتی، اظهار کرد: در این روزها تولیدکنندگان را هرگز تنها نخواهیم گذاشت. تحقق این مهم، نیازمند همافزایی میان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسؤول برای تأمین اولویتهای صنعتگران و حفظ اشتغال است.
اتابک با بیان اینکه بخش عمده صنایع پاییندستی، وابسته به ورقهای فولادی و محصولات پتروشیمی است، تصریح کرد: بخشی از این نیاز از طریق ارتقای ظرفیت داخلی تأمین خواهد شد و مابقی را مجموعه فولاد مبارکه با مسیر واردات جبران میکند. این سیاست دولت به معنای ممنوعیت واردات برای سایر شرکتها نیست؛ بلکه رویکردی هوشمندانه در مدیریت عرضه است.
وی با تأکید بر تأمین زنجیره صنایع پاییندستی، یادآور شد: سیاست وزارت صمت، تضمین پایدار مواد اولیه برای تولید کشور است. بدین منظور، با هماهنگی وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامهریزی لازم برای تأمین اقلام پتروشیمی مورد نیاز صنایع از طریق بورس کالا صورت گرفته است.