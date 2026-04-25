به گزارش ایلنا، رضا محمودی لموکی، معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی، با تأکید بر تداوم فعالیت‌های میدانی از نخستین روزهای جنگ گفت: ما در معاونت علمی از همان روز نخست، حضور در میدان را متوقف نکردیم. بازدیدها به‌صورت منظم انجام و پروژه‌ها با جدیت دنبال شدند. شرکت‌های فناوری محور نیز محکم ایستادند؛ همان‌گونه که همیشه فعال بوده‌اند، در این روزها نیز کوتاهی نکردند.

«علم و فناوری» جبهه‌ای که متوقف نمی‌شود

معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: پیام این پنجاه روز روشن است؛ همان‌طور که مدافعان این سرزمین در میدان نبرد ایستاده‌اند، جامعه علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در جبهه اقتصاد دانش‌بنیان، مقاوم و فعال باقی مانده‌اند. معاون علمی رئیس‌جمهور در تمام این ۵۰ روز برای پیگیری امور جامعه دانش‌بنیان در دفتر کار خود حضور داشت و بلافاصله پس از حملات ناجوانمردانه از مراکز و بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ همچون زیرساخت محاسباتی و مرکز پردازنده گرافیکی دانشگاه صنعتی شریف و مراکز تحقیقات پزشکی همچون انستیتو پاستور بازدید داشت. راهبرد اصلی ما، حفظ پویایی زیست‌بوم نوآوری و جلوگیری از هرگونه وقفه در مسیر توسعه فناوری کشور است و این مسیر را با حضور میدانی و مستمر ادامه می‌دهیم.

به گفته محمودی لموکی، در روزهای گذشته، مجموعاً ۹۸۱ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی در قالب بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای توسعه زیرساخت فناوری کشور مصوب شده است. این اعتبارات با هدف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت زیست‌بوم نوآوری و جلوگیری از توقف پروژه‌های راهبردی در شرایط جنگی اختصاص یافته است.

معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی با اشاره به ابلاغ ۵ طرح فناورانه «تولید بار اول» در روزهای جنگی گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های حیاتی صنعت برق، ارتباطات و امداد و نجات، ذیل ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اجرا شده‌اند و بالغ بر ۵.۵ میلیون دلار ارزش دارند.

گمرک و بیمه در خدمت حفظ جبهه تولید دانش‌بنیان

محمودی لموکی با اشاره به اقدامات تسهیل‌گرانه برای استمرار فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: در این مدت، ۲۸ مورد معافیت حقوق گمرکی و معافیت بند ۱ ماده ۳۸ قانون برای تسریع در ترخیص محموله‌های شرکت‌های دانش‌بنیان صادر شده است. همچنین، ۴۵ مورد معافیت ضریب حق بیمه قراردادها برای کاهش هزینه‌های کارفرمایی این شرکت‌ها اعمال شده است.

به گفته او، هدف از این اقدامات، برداشتن موانع از مسیر شرکت‌هایی است که امروز در خط مقدم تأمین فناوری‌های مورد نیاز کشور قرار دارند و هر روز تأخیر در کار آن‌ها می‌تواند به تعویق در تأمین یک نیاز حیاتی منجر شود.

ادامه فعالیت ارزیابی دانش‌بنیان‌ها و اجرای برنامه «نوشناس»

محمودی لموکی ادامه داد: فعالیت دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان در این دوره پنجاه روزه بدون توقف ادامه یافته و ۳۱۳ پرونده ارزیابی و ۱۴۲ پرونده بررسی مجدد در سامانه مربوطه نهایی شده است.

او با اشاره به برنامه «نوشناس» گفت: این برنامه با هدف شناسایی و ارتقای ظرفیت‌های فناورانه کشور، با همکاری پارک‌های علم و فناوری استان‌ها عملیاتی شده است. تاکنون از مجموع حدود ۲ هزار واحد فناور شناسایی‌شده، ۵۰۰ واحد در مسیر ارتقاء و حمایت قرار گرفته‌اند.

این مقام مسئول افزود: این یعنی حتی در روزهای جنگ، در حال پیدا کردن استعدادهای جدید، توانمندسازی آن‌ها و اضافه کردن نیروهای تازه‌نفس به جبهه علم و فناوری کشور هستیم.

سه سپر حمایتی برای صیانت از اشتغال و تولید فناورانه در جنگ

محمودی لموکی با اشاره به طراحی سه بسته حمایتی ویژه برای دوره جنگ تأکید کرد: بسته تثبیت اشتغال با هدف تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز به منظور حفظ اشتغال و در واکنش به توقف یا کاهش تقاضا و فروش شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است.

او در پایان خاطرنشان کرد: به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های تولید و جبران خسارت ناشی از توقف عرضه، تولید، توزیع یا فروش محصولات، بسته تثبیت تولید ارائه شده و بسته تأمین زیرساخت انرژی نیز با هدف حمایت از زیرساخت‌های انرژی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام شده است.

