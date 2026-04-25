مهلت برخی تکالیف مالیاتی تمدید شد
معاون وزیر اقتصاد گفت: مهلت تسلیم اظهارنامهها، ارسال فهرست حقوق، پرداخت مالیات و صدور صورتحساب الکترونیکی تمدید شد.
سبحانیان گفت: مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی دو بار تمدید شده است.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تمدید مهلت برای اظهارنامههای میاندورهای و مالیات حقوق نیز اعمال شده است.
وی گفت: اطلاعرسانی این تمدیدها از طریق فضای مجازی و رسانه ملی انجام شده است. هدف سازمان این است که هیچ فعال اقتصادی بهدلیل شرایط جاری کشور مشمول جریمه عدم انجام تکالیف نشود و مؤدیان بتوانند در آرامش تکالیف خود را انجام دهند.