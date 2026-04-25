مهلت برخی تکالیف مالیاتی تمدید شد

به گزارش ایبنا، سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور و مشکلات ایجادشده برای مؤدیان، مهلت انجام بسیاری از تکالیف مالیاتی از طریق صدور بخشنامه‌های مختلف تمدید شده است.

وی افزود، تمدید مهلت برخی تکالیف مالیاتی از جمله تسلیم اظهارنامه‌ها، ارسال فهرست حقوق، پرداخت مالیات و صدور صورت‌حساب الکترونیکی لحاظ شد. سبحانیان گفت: مهلت صدور صورت‌حساب الکترونیکی دو بار تمدید شده است. معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تمدید مهلت برای اظهارنامه‌های میان‌دوره‌ای و مالیات حقوق نیز اعمال شده است. وی گفت: اطلاع‌رسانی این تمدید‌ها از طریق فضای مجازی و رسانه ملی انجام شده است. هدف سازمان این است که هیچ فعال اقتصادی به‌دلیل شرایط جاری کشور مشمول جریمه عدم انجام تکالیف نشود و مؤدیان بتوانند در آرامش تکالیف خود را انجام دهند.

