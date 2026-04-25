به گزارش ایلنا و به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه، در جلسه روز پنجشنبه سوم اردیبهشت‌ماه، روند بازسازی و نوسازی بخش‌های آسیب‌دیده شرکت با تأکید بر زمان‌بندی دقیق، تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی، دانش‌بنیان‌ها و سازندگان داخلی بررسی شد.

عبور از شرایط فعلی با اتکا به توان داخلی

در این جلسه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، پس از شنیدن گزارش پیشرفت اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت زمان‌بندی دقیق اجرای برنامه‌های بازسازی و نوسازی محل های آسیب دیده و تفکیک روشن وظایف و مسئولیت‌ها در بخش‌های مختلف تأکید کرد و آن را از الزامات تسریع در روند اقدامات دانست.

وی همچنین بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه، شرکت‌های دانش‌بنیان استانی و کشوری، سازندگان بومی و داخلی و بهره‌گیری از توان تخصصی منابع انسانی شرکت در کنار تجربیات ارزشمند خبرگان و بازنشستگان صنعت را از الزامات پیشبرد این برنامه‌ها دانست.

زرندی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با نهادها و ارگان‌های مسئول استانی و کشوری و همچنین اعلام آمادگی متعهدانه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی گفت: بدون تردید با اتکا به این ظرفیت‌ها می‌توان از این مقطع حساس و تاریخی با موفقیت عبور کرد.

بازگشت به شرایط پایدار با اجرای بازسازی دقیق

غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری و مدیر پروژه تعمیرات و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده فولاد مبارکه گفت: پس از حمله متجاوزانه آمریکایی- صهیونیستی به شرکت فولاد مبارکه و آسیب به بخش‌هایی از این مجموعه، نخستین اقدام شرکت تأمین ایمنی کارکنان بود و پس از آن برآورد خسارت‌ها و برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات بازسازی در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به تأکید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی افزود: در حوزه تعمیرات و بازسازی تلاش می‌شود شرکت با اتکا به توان تخصصی کارکنان و تجربیات حاصل از تعمیرات اساسی و اورهال، به شرایط پیش از حمله بازگردد.

استفاده از فناوری‌های به‌روز با هدف ارتقای بهره‌وری

حمیدرضا خسروانی‌پور، معاون طرح و توسعه و مدیر پروژه نوسازی بخش های آسیب دیده فولاد مبارکه، گفت: در برخی بخش‌های شرکت به دلیل میزان خسارت‌ها، اجرای برنامه‌های نوسازی ضروری است و پس از انجام اقدامات اولیه ایمن‌سازی، بررسی‌ها و مطالعات برای برآورد دقیق خسارت‌ها در بخش های مختلف آغاز شده است.

وی افزود: در این فرآیند، بهینه‌سازی مصرف انرژی، رعایت الزامات زیست‌محیطی و بهره‌گیری از فناوری‌ها و تجهیزات به‌روزتر در دستور کار قرار دارد تا در بخش‌هایی مانند نیروگاه‌ها، واحد فولادسازی و واحدهای احیا، سطح بهره‌وری ارتقا یابد.

گفتنی است، از زمان وقوع حمله، جلسات تیم راهبری بازسازی و نوسازی بخش های آسیب دیده مجتمع فولاد مبارکه به‌ صورت مستمر برگزار شده است به نحوی که علاوه بر این 12 جلسه که با حضور مدیریت ارشد شرکت و اعضای کارگروه تشکیل شده تاکنون 24 جلسه کنترل پروژه بازسازی نیز به‌طور روزانه با حضور اعضا و کادر اجرایی تشکیل گردیده است.

