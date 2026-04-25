گام بلند سوریه، اردن و لبنان برای احیای خط لوله گاز عربی

به گزارش ایلنا، نشست سه جانبه مقامات سوری، اردنی و لبنانی که با هدف تأمین انرژی مورد نیاز لبنان و تقویت پایداری شبکه برق سوریه صورت گرفت، نشان‌ از تحرکات جدید این کشورها برای تحقق تکامل اقتصادی در حوزه انرژی منطقه است.

در این نشست که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، جدول زمانی نهایی برای آغاز عملیات پمپاژ آزمایشی مورد بحث قرار گرفت و «غیاث دیاب»، معاون وزیر انرژی سوریه در امور نفت، تأکید کرد: شبکه انتقال سوریه پس از انجام آزمایش‌های فنی لازم در مسیر مرز اردن تا مرز لبنان، اکنون در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد.

وی با اشاره به ابعاد استراتژیک این پروژه، آن را شریان حیاتی منطقه توصیف کرد که جایگاه محوری سوریه را به عنوان مسیر امن و پایدار ترانزیت انرژی تثبیت می‌کند.

این تحرک دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این، «محمد البشیر»، وزیر انرژی سوریه، از بهبود نسبی پایداری شبکه برق در اکثر مناطق این کشور در پی ازسرگیری پمپاژ گاز از مسیر اردن خبر داده بود.

پروژه «خط لوله گاز عربی» که از مصر آغاز شده و با عبور از اردن و سوریه به لبنان می‌رسد، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیربنایی مشترک در جهان عرب محسوب می‌شود.

با وجود این، احیای کامل این پروژه با چالش‌های جدی از جمله تأمین منابع مالی برای بازسازی زیرساخت‌هایی روبرو است که در جریان بحران سوریه تا ۷۰ درصد آسیب دیده‌اند.

پیش از این، گزارش روزنامه «فایننشال تایمز» نیز اشاره کرده بود که بخشی از گاز پمپاژ شده از این خط لوله ممکن است منشأ اسرائیلی داشته باشد؛ چراکه اردن برای تأمین بخشی از نیازهای خود به گاز وارداتی از میدان «لویاتان» اسرائیل وابسته است در حالی که این موضوع پرسش‌هایی را درباره منابع واقعی گازی که قرار است از خاک سوریه عبور کند، برانگیخته است.

با این حال، مقامات هر سه کشور امیدوارند با نهایی شدن مراحل فنی و لجستیکی در هفته‌های آتی، آغاز پمپاژ آزمایشی گاز بتواند بحران فلج‌کننده انرژی در لبنان را کاهش دهد و پایداری شبکه برق در سوریه را تضمین کند.

