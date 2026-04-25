به گزارش ایلنا، رضانواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور، درباره افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت اظهار داشت: از اسفندماه مساله افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت را با دقت پیگیری کرده و شاهد همراهی مسئولان محترم هستیم و جلسات و مکاتبات انجام شده تا در اسرع زمان ممکن مصوبه لازم توسط هیات وزیران صادر شود و با توجه به خدمات بی‌وقفه و شجاعانه این مراکز، شاهد حل مشکلات مالی ایشان نیز باشیم.

وی گفت: با عنایت به تورم موجود در کشور و برخی زیان‌های این مراکز و نیز ایستادگی موثر همه کارکنان جایگاه‌های سوخت در طول جنگ اخیر و شرایط گوناگون کشور، لزوم توجه دستگاه‌های مرتبط با تعیین حق‌العمل به خواسته‌های ایشان حائز اهمیت است و مسئولان وزارت نفت و مجموعه دولت به این مساله واقف هستند، ما نیز همکاری‌های لازم را داشته‌ایم تا امسال بتوانیم زودتر از سال قبل شاهد تصویب افزایش حق‌العمل و نحوه دریافت آن باشیم.

نواز تاکید کرد: تلاش کردیم که امسال توجه ویژه‌ای به حق‌العمل گازوییل شود و تبعیض بین حق‌العمل بنزین و گازوئیل برداشته شود، همچنین میزان افزایش حق العمل در سال ۱۴۰۵ میزان رضایت‌بخشی برای جایگاه‌ها باشد و انشالله این موارد در مصوبه لحاظ شود تا مشکلات مالی ایشان تا حدودی حل و فصل شود و این اقدامات تقدیر از زحمات ایشان نیز محسوب شود.

وی بیان کرد: لازم به ذکر است در طول ایام دو جنگ تحمیلی اخیر و هم اکنون و در هر شرایطی همه فعالین عرصه سوخت رسانی خصوصا جایگاه‌های سوخت حتی زیر سایه حملات یک لحظه هم از وظایف خود غافل نشدند و مردانه این سنگر را حفظ کرده‌اند و قطعا در ادامه مسیر خدمت‌رسانی با انگیزه بیشتر برای وطن پای کار خواهند بود که از ایشان صمیمانه سپاسگزاریم.

