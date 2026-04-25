افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت در دستور کار قرار دارد

سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور گفت: تلاش کردیم که امسال توجه ویژه‌ای به حق‌العمل گازوییل شود و تبعیض بین حق‌العمل بنزین و گازوئیل برداشته شود، همچنین میزان افزایش حق العمل در سال ۱۴۰۵ میزان رضایت‌بخشی برای جایگاه‌ها باشد.

به گزارش ایلنا، رضانواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور، درباره  افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت اظهار داشت: از اسفندماه مساله افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت را با دقت پیگیری کرده و شاهد همراهی مسئولان محترم هستیم و جلسات و مکاتبات انجام شده تا در اسرع زمان ممکن مصوبه لازم توسط هیات وزیران صادر شود و با توجه به خدمات بی‌وقفه و شجاعانه این مراکز، شاهد حل مشکلات مالی ایشان نیز باشیم.

وی گفت: با عنایت به تورم موجود در کشور و برخی زیان‌های این مراکز و نیز ایستادگی موثر همه کارکنان جایگاه‌های سوخت در طول جنگ اخیر و شرایط گوناگون کشور، لزوم توجه دستگاه‌های مرتبط با تعیین حق‌العمل به خواسته‌های ایشان حائز اهمیت است و مسئولان وزارت نفت و مجموعه دولت به این مساله واقف هستند، ما نیز همکاری‌های لازم را داشته‌ایم تا امسال بتوانیم زودتر از سال قبل شاهد تصویب افزایش حق‌العمل و نحوه دریافت آن باشیم.

نواز تاکید کرد: تلاش کردیم که امسال توجه ویژه‌ای به حق‌العمل گازوییل شود و تبعیض بین حق‌العمل بنزین و گازوئیل برداشته شود، همچنین میزان افزایش حق العمل در سال ۱۴۰۵ میزان رضایت‌بخشی برای جایگاه‌ها باشد و انشالله این موارد در مصوبه لحاظ شود تا مشکلات مالی ایشان تا حدودی حل و فصل شود و این اقدامات تقدیر از زحمات ایشان نیز محسوب شود.

وی بیان کرد: لازم به ذکر است در طول ایام دو جنگ تحمیلی اخیر و هم اکنون و در هر شرایطی همه فعالین عرصه سوخت رسانی خصوصا جایگاه‌های سوخت حتی زیر سایه حملات یک لحظه هم از وظایف خود غافل نشدند و مردانه این سنگر را حفظ کرده‌اند و قطعا در ادامه مسیر خدمت‌رسانی با انگیزه بیشتر برای وطن پای کار خواهند بود که از ایشان صمیمانه سپاسگزاریم.

