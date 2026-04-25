کاپیتان طاهر عبدالحی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از آغاز رسمی عملیات حج تمتع خبر داد و اعلام کرد: نخستین پرواز حج، امروز (شنبه) و با انتقال گروه پشتیبان حجاج توسط ایران‌ایر به سرزمین وحی(مدینه) انجام شد.

وی افزود: در گام نخست، گروه پشتیبانی سازمان حج و زیارت با پرواز ایران‌ایر به مقصد مدینه منوره اعزام شدند.

مدیرعامل ایران‌ایر با اشاره به تغییر مسیرهای پروازی به مقصد عربستان سعودی اظهار داشت: مسیرهای پروازی نسبت به گذشته طولانی‌تر شده‌اند. در شرایطی که پیشتر پروازها به‌صورت مستقیم به سمت جنوب انجام می‌شد، اکنون هواپیماها ناگزیر از عبور از مسیر جنوب‌شرقی، آسمان خلیج‌فارس و فضای هوایی عمان برای ورود به عربستان هستند. این تغییر مسیر، به‌طور میانگین ۴ تا ۶ ساعت به زمان کل پروازهای رفت و برگشت اضافه می‌کند؛ البته این افزایش زمان شامل پروازهایی که از فرودگاه زاهدان انجام می‌شوند، نخواهد بود.

عبدالحی با تأکید بر آمادگی کامل ایران‌ایر برای عملیات حج، گفت: این شرکت با اتکا به توان فنی و تلاش کارکنان و کادر پروازی، مسئولیت جابه‌جایی حدود ۳۰۶۷۲ زائر را بر عهده دارد و تلاش می‌کند. این عملیات، هم‌زمان با ناوگان برنامه‌ریزی‌شده، بدون بروز مشکل اجرا شود.

وی همچنین از ازسرگیری تدریجی پروازهای بین‌المللی این شرکت خبر داد و افزود: از امروز و هم‌زمان با نخستین پرواز حج، مسیر استانبول و مشهد نیز فعال شده است. همچنین از روز دوشنبه، پرواز به قطر به شبکه پروازی ایران‌ایر اضافه می‌شود و در ادامه هفته جاری، پروازهای باکو، نجف اشرف و بغداد نیز از سر گرفته خواهند شد.

به گفته وی، برنامه‌ریزی برای برقراری مجدد پرواز به بمبئی و دوبی نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل ایران‌ایر در ادامه با اشاره به شرایط دشوار این شرکت طی بیش از ۵۰ روز توقف عملیاتی و خسارت‌های ناشی از جنگ، بر لزوم حمایت دولت از ایرلاین ملی تأکید کرد و گفت: در این مدت، فعالیت پروازی شرکت متوقف بود و درآمدی حاصل نشد. همچنین یک فروند ایرباس ۳۱۹ ایران‌ایر در فرودگاه بوشهر بر اثر حملات آسیب دیده است.

عبدالحی در پایان خاطرنشان کرد: بازگشت دو فروند ایرباس ۳۳۰ که از مهرماه سال گذشته از ناوگان خارج شده‌اند، می‌تواند نقش مهمی در جبران خسارت‌های وارده ایفا کند.

وی افزود: پیگیری‌های لازم در این زمینه با حمایت وزیر راه و شهرسازی در حال انجام است.

انتهای پیام/