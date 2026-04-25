خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل ایران‌ایر در گفت‌وگو با ایلنا:

آغاز جابه‌جایی بیش از ٣٠ هزار حاجی با ایران‌ایر/ افزایش ۴ تا ۶ ساعت به زمان پرواز حج

کد خبر : 1777497
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آغاز پروازهای حج خبر داد و گفت: از امروز جابه‌جایی بیش از ٣٠ هزار زائر خانه خدا با ناوگان ملی آغاز شد.

کاپیتان طاهر عبدالحی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در  گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از آغاز رسمی عملیات حج تمتع خبر داد و اعلام کرد: نخستین پرواز حج، امروز (شنبه) و با انتقال گروه پشتیبان حجاج توسط ایران‌ایر به سرزمین وحی(مدینه) انجام شد.

وی افزود: در گام نخست، گروه پشتیبانی سازمان حج و زیارت با پرواز ایران‌ایر به مقصد مدینه منوره اعزام شدند.

مدیرعامل ایران‌ایر با اشاره به تغییر مسیرهای پروازی به مقصد عربستان سعودی اظهار داشت: مسیرهای پروازی نسبت به گذشته طولانی‌تر شده‌اند. در شرایطی که پیشتر پروازها به‌صورت مستقیم به سمت جنوب انجام می‌شد، اکنون هواپیماها ناگزیر از عبور از مسیر جنوب‌شرقی، آسمان خلیج‌فارس و فضای هوایی عمان برای ورود به عربستان هستند. این تغییر مسیر، به‌طور میانگین ۴ تا ۶ ساعت به زمان کل پروازهای رفت و برگشت اضافه می‌کند؛ البته این افزایش زمان شامل پروازهایی که از فرودگاه زاهدان انجام می‌شوند، نخواهد بود.

عبدالحی با تأکید بر آمادگی کامل ایران‌ایر برای عملیات حج، گفت: این شرکت با اتکا به توان فنی و تلاش کارکنان و کادر پروازی، مسئولیت جابه‌جایی حدود ۳۰۶۷۲  زائر را بر عهده دارد و تلاش می‌کند. این عملیات، هم‌زمان با ناوگان برنامه‌ریزی‌شده، بدون بروز مشکل اجرا شود.

وی همچنین از ازسرگیری تدریجی پروازهای بین‌المللی این شرکت خبر داد و افزود: از امروز و هم‌زمان با نخستین پرواز حج، مسیر استانبول و مشهد نیز فعال شده است. همچنین از روز دوشنبه، پرواز به قطر به شبکه پروازی ایران‌ایر اضافه می‌شود و در ادامه هفته جاری، پروازهای باکو، نجف اشرف و بغداد نیز از سر گرفته خواهند شد.

به گفته وی، برنامه‌ریزی برای برقراری مجدد پرواز به بمبئی و دوبی نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل ایران‌ایر در ادامه با اشاره به شرایط دشوار این شرکت طی بیش از ۵۰ روز توقف عملیاتی و خسارت‌های ناشی از جنگ، بر لزوم حمایت دولت از ایرلاین ملی تأکید کرد و گفت: در این مدت، فعالیت پروازی شرکت متوقف بود و درآمدی حاصل نشد. همچنین یک فروند ایرباس ۳۱۹ ایران‌ایر در فرودگاه بوشهر بر اثر حملات آسیب دیده است.

عبدالحی در پایان خاطرنشان کرد: بازگشت دو فروند ایرباس ۳۳۰ که از مهرماه سال گذشته از ناوگان خارج شده‌اند، می‌تواند نقش مهمی در جبران خسارت‌های وارده ایفا کند.

وی افزود: پیگیری‌های لازم در این زمینه با حمایت وزیر راه و شهرسازی در حال انجام است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید