به گزارش ایلنا، «بهنام بخشی» ضمن تبریک سالروز تشکیل سپاه پاسداران و ‌گرامیداشت سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حاجی زاده و تبریک و خدا‌قوت ویژه به سردار سید مجید موسوی و سایر همرزمان آنان به‌ویژه مدافعان حاضر در میدان جنگ تحمیلی اخیر و آرزوی پیروزی ایران اسلامی در مقابله با کفار، گفت: شهروندان تهران مستحضر باشند که سقایان آب تهران در شرکت آب و فاضلاب به صورت شبانه‌روزی و با تمام قوا در طول جنگ تحمیلی اخیر همچون سایر دستگاه‌های خدمات شهری و نیروهای مسلح برای خدمات‌رسانی به مردم آماده‌باش بوده‌اند.

وی افزود: تاسیسات و اماکن مربوط به آب شهری که در نتیجه حمله‌های وحشیانه دشمن آمریکایی-صهیونی در جنگ اخیر دچار آسیب و خسارت شدند، بلافاصله با حضور همکاران شرکت آبفای استان تهران ترمیم و مدیریت تامین و کنترل توزیع آب و خدمات به صورت مستمر و بدون هیچ‌گونه اخلالی انجام شد و تاسیسات آسیب‌دیده به سرعت مرمت و در مدار بهره‌برداری قرار گرفت اما بهترین راهکار در صورت تکرار حماقت دشمنان برای آسیب زدن به زیرساخت‌های آب شهری، همراهی شهروندان و پرهیز آنان از مصارف غیرضرور و هدررفت و مراقبت در مصرف بهینه آب و کنترل کردن شیرهای خروجی مخازن آب، در صورت هرگونه آسیب احتمالی است که البته امیدواریم هیچ مخاطره‌ای از ناحیه جهالت و حماقت دشمنان در روزهای آینده پیش نیاید.

وی سپس با اشاره به بارش‌های خوب فروردین‌ماه امسال و تاثیر آن در تلطیف هوا و افزایش امیدواری و دلگرمی به تداوم بارش‌ها در روزهای آینده، خاطرنشان کرد: با این حال، سال آبی جاری که از مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده است، با کم‌بارشی و پاییز خشک همراه بود و تا ۲۰ آذرماه سال گذشته؛ میزان بارش‌های استان تهران تنها به دو میلی‌متر رسید که این کم‌بارشی تاثیر خود را در کاهش ذخایر منابع آبی تهران ازجمله سدها بر جای گذاشت.

به‌گفته وی، کم بارشی پاییز و دیربارشی سال آبی جاری به همراه چهار سال پیوستگی خشکسالی در سال‌های اخیر، موجب شد ذخایر سدهای تهران تا پایان فروردین به اندازه مطلوب نرسد به گونه‌ای که هم‌اکنون میزان ذخایر آب سدهای پنج‌گانه تامین‌کننده آب تهران به حدود ۱۴ درصد رسیده است.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر لزوم تقویت نگاه هوشمندانه‌ای که شهروندان تهرانی در سال گذشته به مدیریت مصرف آب داشتند، تصریح کرد: نباید به واسطه بارش‌های خوب فروردین‌ماه امسال، با مصارف غیرضروری ازجمله شستشو حیات و معابر و با طولانی ‌کردن زمان استحمام، در مدیریت مصرف آب دچار غفلت شویم بلکه باید با نگاهی دوراندیشانه و رفتار هوشمندانه، تامین آب تابستان آینده را تضمین کنیم.

وی، شعار امسال شرکت آب و فاضلاب استان تهران را «آب+لوازم کاهنده؛ تضمین تابستان آینده» عنوان کرد و گفت: مفهوم این شعار این است که شهروندانی که تاکنون از تجهیز شیرآلات خانگی به لوازم کاهنده بهره‌مند نشده‌اند، با استفاده از این لوازم، افزون بر کاهش تا ۳۰ درصدی مصارف آب خود، از مزیت حدودی ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش هزینه قبوض آب برخوردار شوند همان گونه که برخی از شهروندان در سال گذشته از طریق تماس با سامانه ۱۲۲ آبفای استان تهران و درخواست برای نصب این کاهنده، شیرینی مشارکت در مدیریت مصرف و کاهش هزینه آب‌بها را تجربه کرده‌اند.

مدیر روابط عمومی آبفا استان تهران افزود: با همراهی شهروندان، در نیمه دوم سال گذشته به ویژه زمستان، مدیریت مصرف قابل توجهی را شاهد بودیم که صمیمانه و خالصانه از شهروندان قدردان هستیم و تداوم مراقبت در مصرف بهینه آب را درخواست می‌کنیم، چراکه آبادی آینده پایتخت ایران و آرامش فرزندان‌مان را با مصرف صحیح و بهینه تضمین خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: البته باور داریم عموم شهروندان تهرانی اهل اسراف و بد مصرفی نیستند اما به ناچار باید به عده محدودی که دچار غفلت در این زمینه می‌شوند، هشدار و تذکر داده شود که رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در این زمینه همواره مددرسان و همراه بوده‌اند.

سخنگوی شرکت آبفای استان تهران با بیان اینکه این شرکت تسهیلاتی را به صورت اقساط ۱۲ ماهه بر روی قبوض آب‌بها در نظر گرفته است، اظهار داشت: شهروندان می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۲۲ و ثبت درخواست، از این تسهیلات برخوردار شوند ضمن آنکه نصب این تجهیزات توسط همکاران ما به صورت رایگان و بدون دریافت هیچ وجهی انجام می‌شود.

وی با این توضیح که خانواده‌هایی که ماهانه تا ۱۲ هزار لیتر مصرف آب دارند، به عنوان مشترکین خوش مصرف شناخته می‌شوند و از حداقل تعرفه آب بها برخوردار هستند افزود: اما آب‌بهای خانواده‌های پرمصرف (با مصرف بین ۱۲ تا ۲۴ هزار لیتر در ماه) با تعرفه پلکانی و آب‌بهای خانواده‌های بدمصرف (با ماهانه بیش از ۲۴ هزار لیتر مصرف) با ضریب بدمصرفی و تعرفه آزاد محاسبه می‌شود و اگر مشترکان پرمصرف و یا بدمصرف با نصب لوازم کاهنده، مصارف خود را تا ۳۰ درصد کاهش دهند، در صورت تغییر طبقه مصرفی و سوق به خوش مصرفی، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد به کاهش هزینه‌های آب مصرفی خود کمک خواهند کرد.

به‌گفته وی، استفاده از این لوازم که هزینه آن در مقایسه با خیلی از هزینه‌های غیرضروری خانواده‌ها بسیار ناچیز است، نه‌تنها به تضمین آینده شهر و فرزندان‌مان بلکه به اقتصاد خانواده کمک خواهد کرد و امیدواریم با توصیه خانواده‌ها به استفاده از این لوازم توسط رسانه‌ها، شاهد اقبال گسترده شهروندان در این زمینه باشیم.

وی تصریح کرد: شرکت آبفای استان تهران برای پاسخ به درخواست مشترکان جهت نصب گسترده این کاهنده‌ها از آمادگی کامل برخوردار است.

