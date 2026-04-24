آزادراه تهران پردیس به علت ریزش کوه مسدود شد/ عملیات خاک برداری ادامه دارد

به گزارش ایلنا، آزادراه تهران پردیس به دلیل ریزش کوه مسدود شده و عملیات خاکبرداری از خودروهای زیر آوار مانده در محور تهران پردیس، همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل آزادراه تهران پردیس: با بررسی فیلم دوربین‌ها، تا ۹۰‌ درصد خودرویی زیر آوار باقی نمانده اما برای اطمینان بیشتر در حال خاکبرداری تا نقطه صفر هستیم.

ریزش کوه در آزادراه تهران پردیس به سمت تهران رخ داده است.

