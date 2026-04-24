بورس هفته آینده تعطیل است
سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: طی هفته آینده، بورسها همچنان تعطیل هستند .
به گزارش ایلنا، سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد طی هفته آینده، فعالیت بورسها مانند هفته سپریشده تداوم خواهد داشت و شرایط فعالیت بازارها و ابزارهای بازار سرمایه تغییری نخواهد کرد.
بر اساس مصوبه شورایعالی بورس، طی روزهای شنبه، پنجم اردیبهشت لغایت پایان روز کاری چهارشنبه، نهم اردیبهشت ۱۴۰۵، معاملات بازار سهام متوقف بوده و معاملات بورسهای کالایی و سایر ابزارهای بازار سرمایه بدون تغییر ادامه خواهد داشت.