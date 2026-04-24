به گزارش ایلنا از توانیر، ابوالفضل اسدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر، با اعلام آغاز بهره‌برداری از فاز نخست طرح احداث ایستگاه ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت میل‌نادر در استان سیستان و بلوچستان، گفت: این پروژه مهم با اعتباری بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و یکی از طرح‌های زیرساختی کلیدی در شبکه انتقال و فوق‌توزیع کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت ۲۰۰ مگاولت‌آمپری این ایستگاه، افزود: اجرای این فاز از پروژه، ضمن ارتقای پایداری شبکه و بهبود قابل‌ملاحظه ولتاژ، امکان انتقال انرژی تولیدی مزرعه نیروگاه‌های بادی منطقه را فراهم می‌سازد و گامی مؤثر در مسیر توسعه انرژی‌های پاک و تقویت زیرساخت‌های برق استان به شمار می‌رود.

اسدی با قدردانی از تلاش متخصصان صنعت برق در شرایط دشوار، تأکید کرد: بهره‌برداری از این پروژه در این ایام جنگ نشان‌دهنده همت والای همکاران شبکه برق کشور است؛ تلاش‌هایی که حتی در سخت‌ترین شرایط از جمله روزهای جنگ و تعطیلات نوروزی متوقف نشده و دستیابی به اهداف کلان صنعت برق در رفع گلوگاه‌ها و کاهش محدودیت‌های شبکه را امکان‌پذیر ساخته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این‌گونه طرح‌ها نقشی تعیین‌کننده در پایداری شبکه، توسعه انرژی‌های پاک و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم شریف منطقه و کشور دارد.

