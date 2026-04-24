به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت‌ها در ساعات اولیه معامله‌های روز جمعه (چهارم اردیبهشت) به‌دلیل نگرانی از تشدید دوباره درگیری‌های نظامی در منطقه غرب آسیا و ادامه اختلال تردد از ننگه هرمز ۲ درصد افزایش یافت، اما پس از خبر سه منبع پاکستانی درباره سفر احتمالی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به اسلام‌آباد، قیمت‌ها کاهش یافت.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۱۳ و ۲۱ دقیقه به‌وقت گرینویچ با ۲۹ سنت یا حدود ۰.۳ درصد کاهش به ۱۰۴ دلار و ۷۸ سنت به ازای هر بشکه رسید.

در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با یک دلار یا حدود ۱.۱ درصد افت، ۹۴ دلار و ۸۳ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

اوله هانسن، تحلیلگر ساکسو بانک، در یادداشتی نوشت: اختلال تردد از تنگه هرمز چالش لجستیکی پیچیده ایجاد کرده است که حل آن زمانبر خواهد بود، جبران عقب‌ماندگی در برنامه‌های حمل محموله‌های نفت و گاز هفته‌ها طول خواهد کشید، زیرا کشتی‌ها از طریق بنادری که خود در شرایطی محدود فعالیت دارند، به ترتیب حرکت می‌کنند.

تاماس وارگا از کارگزاری نفت مؤسسه پی‌وی‌ام (PVM) در این باره گفت: در حالی که عوامل بنیادی همچنان حمایتی هستند، معامله‌گران در آستانه هفته‌ای غیرمعمول و غیرقابل پیش‌بینی، در حال متوقف کردن سفارش‌ها هستند و شامگاه یکشنبه (ششم اردیبهشت) بر اساس تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا، دوباره تصمیم می‌گیرند.

در طول این هفته، نفت خام شاخص برنت حدود ۱۶ درصد و دابلیوتی‌آی ۱۴ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که دومین افزایش شدید هفتگی از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است.

کشتیرانی از طریق تنگه هرمز اکنون در عمل با اختلال روبه‌روست.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا روز چهارشنبه (دوم اردیبهشت)، مدعی شد که آتش‌بس را به‌طور نامحدود و با هدف فراهم شدن امکان مذاکرات تمدید می‌کند.

شرکت هایتونگ فیوچرز در گزارشی اعلام کرد که اگر مذاکرات ایران و آمریکا تا پایان آوریل پیشرفتی نداشته باشد و درگیری‌های نظامی ازسر گرفته شود، قیمت نفت می‌تواند به بالاترین حد خود در سال جاری میلادی برسد.

سوزانا استریتر، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در واحد سرمایه‌گذاری مؤسسه ولث کلاب انگلیس، در این باره گفت: با توجه به اختلال در حمل محموله‌های کلیدی از تنگه هرمز، مشکلات مالی تازه‌ای رخ خواهد داد که این موضوع باعث افزایش هزینه برای طیف وسیعی از کالاها می‌شود.

انتهای پیام/