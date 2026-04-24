به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره تأمین مواد اولیه صنایع تکمیلی گفت: با تمهیدات فنی اتخاذشده، روند بازسازی به‌سرعت در حال انجام است و اقداماتی در دست اجراست تا بخش‌هایی که با کاهش توان مواجه شده‌اند، هرچه سریع‌تر به مدار تولید بازگردند.

وی افزود؛ در بخش‌هایی که نیاز به واردات وجود دارد نیز با همکاری وزارت صمت و بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای بازرگانی، تلاش می‌کنیم کسری اقلام مورد نیاز در حوزه محصولات پتروشیمی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین کنیم.

انتهای پیام/