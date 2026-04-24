به گزارش ایلنا، سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به انتشار پیام مشترک وحدت سران قوا، گفت: در سایه تنش‌ها و احتمال تقابل مجدد میان ایران و آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی، انسجام میان مسئولان و همدلی مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، اتحادی که می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای حفظ آرامش، اقتدار ملی و عبور از شرایط حساس کشور باشد.

وی افزود: همانطور که در این پیام اشاره شده، «در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.»

گفتنی است رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در ادامه انتشار پیام‌های دروغین خود، مدعی شکاف و اختلاف میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران شده بود.

