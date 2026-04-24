وحدت مسئولان و همدلی مردم سد محکمی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایران
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: در سایه تنش‌ها و احتمال تقابل مجدد میان ایران و آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی، انسجام میان مسئولان و همدلی مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

به گزارش ایلنا، سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به انتشار پیام مشترک وحدت سران قوا، گفت: در سایه تنش‌ها و احتمال تقابل مجدد میان ایران و آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی، انسجام میان مسئولان و همدلی مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، اتحادی که می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای حفظ آرامش، اقتدار ملی و عبور از شرایط حساس کشور باشد.

وی افزود: همانطور که در این پیام اشاره شده، «در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.»

گفتنی است رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در ادامه انتشار پیام‌های دروغین خود، مدعی شکاف و اختلاف میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران شده بود.

 

