همه ما در برابر ایران عزیز، مسئول و متحدیم
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در یادداشتی بیان کرد: همه ما در برابر کشورمان متحد و مسئولیم و با دانش و انرژی جوانان و تجربه و اندیشه پیشکسوتان، در کنار هم، کشوری توسعهیافته تر خواهیم ساخت.
به گزارش ایلنا، مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نوشت: همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و حتی عمیق تر و آگاه تر از گذشته، با وفاق ملی زیر پرچم برافراشته ایران عزیزمان و با تبعیت از رهبر معظم انقلابمان به امید پروردگار یکتا بر جنایتکاران متجاوز پیروز خواهیم شد.
با دانش و انرژی جوانان و تجربه و اندیشه پیشکسوتان، در کنار هم، کشوری توسعهیافته تر خواهیم ساخت که خداوند وعده داده دست او با جماعت است و همانا پس از هر سختی، آسانی است.
همه میادین ما یعنی: میدان رزم، میدان شهر و میدان مذاکره، کنار هم و زیر یک پرچم و تحت یک رهبری واحد هستند.
همه ما در برابر کشورمان متحد و مسئولیم. برای رسیدن به ایران پیروز و سرفراز و مترقی، همه دست در دست هم داریم.