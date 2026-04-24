وزیر اقتصاد:
بخشودگی جرایم و تقسیط مالیاتی بهصورت سیستمی انجام میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی از سیستمی شدن فرآیند بخشودگی جرایم و تقسیط بدهیهای مالیاتی خبر داد و گفت: مؤدیان بدون نیاز به مراجعه حضوری و بر اساس میزان خوشحسابی و سابقه اعتباری خود میتوانند از امکان تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا، سیدعلی مدنیزاده در جریان بازدید از اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران با اشاره به وضعیت کسبوکارها در جنگ تحمیلی گفت: بخشی از کسبوکارها مستقیماً از جنگ آسیب دیدهاند و بخشی دیگر نیز به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از آن دچار مشکل شدهاند. این کسبوکارها در استانها و شهرهای آسیبدیده و همچنین بر اساس رسته فعالیت دستهبندی شدهاند و بستهای سیاستی برای امهال و بخشودگی بیمه تأمین اجتماعی و مالیات آنها به دولت پیشنهاد شده است.
وی افزود: برای برخی صنایع و رستههایی که آسیب بیشتری دیدهاند، موضوع بخشودگی یا تخفیف مالیاتی نیز در حال طراحی است که پس از نهایی شدن، تصویب در دولت و اخذ مجوزهای قانونی اعلام خواهد شد.
حرکت به سمت هوشمندسازی کامل نظام مالیاتی
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه دولت برای تحول در نظام مالیاتی گفت: مأموریت سازمان امور مالیاتی حرکت به سمت سیستمی و هوشمند شدن کامل نظام مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است تا مردم بدون مراجعه حضوری و بدون مواجهه با ممیزان بتوانند امور مالیاتی خود را غیرحضوری انجام دهند.
مدنیزاده افزود: در این چارچوب بسیاری از مالیاتها بهصورت علیالحساب و سیستمی تعیین میشود تا فرآیند پرداخت مالیات و دریافت استردادها برای مؤدیان سادهتر شود. وی این طرح را پروژهای بزرگ توصیف کرد و گفت که اجرای آن پیش از حضور وی آغاز شده اما با مأموریتهای جدید با سرعت بیشتری دنبال میشود.
به گفته وی، سال گذشته برای حدود ۹۰ درصد از اشخاص حقیقی و اصناف، مالیات بهصورت قطعی و بر اساس اظهارنامههای پیشفرض و در برخی موارد با رقم صفر تعیین شد و رسیدگی به بقیه پروندهها نیز بهصورت سیستمی در حال انجام است. در حوزه اشخاص حقوقی نیز اکنون تنها حدود ۲۰ درصد از رسیدگیها بهصورت دستی انجام میشود و هدف این است که این رقم تا پایان دوره به کمتر از ۳ درصد برسد.
وی درباره بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات نیز گفت: فرآیند بخشودگی جرایم و تقسیط بدهیها در حال سیستمی شدن است و مجوز آن طی چند روز آینده اخذ میشود. با اجرای این طرح، شرایط تقسیط و میزان بخشودگی جرایم بر اساس خوشحسابی مؤدی، سوابق بانکی و رتبه اعتباری او بهصورت هوشمند تعیین خواهد شد.
مدنیزاده همچنین به تکلیف قانون برنامه هفتم درباره جداسازی دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: پیش از شروع جنگ، ابلاغیه اجرای این موضوع صادر شده و طبق برنامه قرار است امسال این تکلیف قانونی نهایی و اجرا شود.
وی در پایان به ابزارهای نوین تأمین مالی اشاره کرد و گفت: سامانه فکتورینگ در دستور کار مرکز تأمین مالی قرار دارد که به دلیل شرایط جنگ با تأخیر مواجه شده اما امیدواریم تا پایان بهار راهاندازی شود.