مسیر جایگزین پل هشترود در آزاد راه تبریز - تهران بازگشایی شد
رئیس سازمان راهداری از هدایت ترافیک آزادراه تبریز - تهران به مسیر اصلی این آزادراه از طریق کنارگذر تازهساخت خبر داد
به گزارش ایلنا، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری از هدایت ترافیک آزادراه تبریز - تهران به مسیر اصلی این آزادراه از طریق کنارگذر تازهساخت خبر داد و گفت: در پی تخریب پل بیات بر اثر بمباران دشمن صهیونی آمریکایی، ترافیک آزادراه تبریز - تهران بهطور موقت از مسیر محور هشترود - عزیزکندی هدایت میشد که با احداث و بهرهبرداری از کنارگذر در مجاورت پل تخریبشده، تردد بار دیگر به مسیر اصلی آزادراه بازگشت.
وی با اشاره به تلاش شبانهروزی راهداران استان آذربایجان شرقی در اجرای این پروژه افزود: با بسیج کامل امکانات و اقدامات جهادی راهداران، این کنارگذر در کیلومتر ۱۰۰ آزادراه تبریز - تهران در کوتاهترین زمان ممکن احداث شد.
اکبری ادامه داد: در اجرای این پروژه، عملیات خاکی به حجم ۱۲۰ هزار مترمکعب، احداث ابنیه فنی بهصورت پیشساخته، اجرای آسفالت سرد و ایمنسازی مسیر مطابق با مشخصات یک راه اصلی عریض انجام شد؛ بهطوریکه این مسیر به طول یک کیلومتر و عرض ۱۵ متر طی مدت ۱۰ روز ساخته و به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه روزانه بیش از ۲۰ هزار وسیله نقلیه در این محور تردد میکنند، از رانندگان خواست در عبور از کنارگذر جدیدالاحداث، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، نکات ایمنی را بهطور کامل مدنظر قرار دهند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: همزمان با بهرهبرداری از این کنارگذر، عملیات بازسازی دو دهانه ۲۰ متری از مجموع هشت دهانه پل بیات که در جریان جنگ تحمیلی سوم و بر اثر حملات هوایی دشمن تخریب شده بود، آغاز شده و تلاش میشود در اسرع وقت به بهرهبرداری برسد.