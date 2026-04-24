محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره جریان درخواست فراگیر پول نقد تراول‌های ۵٠٠ هزار تومانی و یک میلیون تومانی از بانک‌ها در ارقام‌های بالا (چند صد میلیون تا چند میلیارد تومان) اظهار داشت: بانک‌ها اجازه ارایه پول نقد بالاتر از یک عدد مشخص را ندارند و اساسا این میزان پول نقد هم در اختیار بانک‌ها قرار ندارد که بخواهند آن را از بانک خارج کنند.

وی با بیان اینکه این جریان درخواست پول نقد مشکوک است و باید مورد بررسی نهادهای بازرسی و نظارتی قرار بگیرد، گفت: عده‌ای به دنبال خروج پول ملی و یا به دنبال فروش آن هستند. اساسا بانک‌ها هم به این میزان پول نقد دسترسی راحتی ندارند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور تاکید کرد: توزیع پول نقد بین بانک‌ها سهمیه‌ای است و همین سهمیه هم باید بین چندین متقاضی توزیع شود و امکان ارایه آن به یک متقاضی وجود ندارد و در ساعاتی هم به پایان می‌رسد.

وی با بیان اینکه سهمیه بانک‌ها به صورت محدود هر صبح به شعب تحویل می‌شود، افزود: چاپ پول محدود است و اساسا امکان توزیع چند صد میلیون تومان به یک متقاضی وجود ندارد و کاملا قابل شناسایی است. این درخواست‌ها یک جریان مشکوک سازمان یافته است و کارکنان و مدیران بانکی باید مراقب باشند و این موارد را سریعا به مراجع نظارتی اعلام کنند.

جمشیدی گفت: البته کارکنان بانک این دسترسی را ندارد و اگر توزیع پول مازادی در یک روز کاری باقی بماند، ثبت و از بانک خارج می‌شود.

وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم صندوق شعب بانکی برای یک عدد مشخصی بیمه شده است و اگر پول بالاتر از آن رقم در صندوق گذاشته شود با هر اتفاقی که رخ دهد بیمه مشمول تمام آن رقم نخواهد شد و تنها عدد ثبت شده را پوشش می‌دهد. از این رو، معمولا خود کارکنان شعب اعلام می کنند که پول مازاد در صندوق وجود دارد و باید از صندوق خارج شود .

