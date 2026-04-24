به گزارش ایلنا، حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت بازگشایی بازار سهام، اظهار کرد: نخستین شرط برای بازگشایی، افشای اطلاعات از سوی شرکت‌هاست که در دو بخش در حال پیگیری است.

وی افزود: بخش اول مربوط به برآورد تولید و عملکرد آتی شرکت‌ها است. در حال حاضر شرکت‌ها در حال بررسی وضعیت خود هستند، چراکه ممکن است در زنجیره تأمین با کمبود مواد اولیه مواجه باشند یا چگونگی تأمین انرژی مانند گاز و برق برای آن‌ها با ابهام همراه باشد، این موارد در دست بررسی است و پیش‌بینی می‌شود، طی یک تا دو هفته آینده افشا شود.

رئیس سازمان بورس بیان کرد: بخش دوم، رعایت ملاحظات امنیتی در افشای اطلاعات است که باید به‌طور کامل مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به سایر الزامات بازگشایی بازار سهام گفت: علاوه بر این موارد، شروط دیگری از جمله ارائه بسته‌های حمایتی برای بازار سهام نیز در حال بررسی است.

صیدی در پایان خاطرنشان کرد: با تحقق این شرایط، احتمالاً طی یک تا دو هفته آینده تصمیم نهایی درباره بازگشایی بازار سهام اتخاذ خواهد شد

