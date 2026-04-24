تمدید مهلت ارسال اطلاعات صادرکنندگان از محل ورود موقت تاپایان اردیبهشت
مهلت ارسال اطلاعات صادرکنندگان از محل ورود موقت تا پایان اردیبهشتماه سالجاری تمدید شد.
به گزارش ایلنا، مهلت ارسال اطلاعات صادرکنندگان مربوط به کالاهای ورود موقت که هنوز تعیینتکلیف نشدهاند، با پیگیریهای انجامشده و مکاتبات بانک عامل با گمرک جمهوری اسلامی ایران، تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.
بر این اساس ضروری است اطلاعات مربوط به این صادرکنندگان حداکثر تا تاریخ تعیینشده از سوی گمرک به بانک عامل ارسال شود تا روند رسیدگی و ثبت اطلاعات آنها تکمیل شود