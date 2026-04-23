به گزارش ایلنا، سید عباس حسینی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی صنعت، معدن و تجارت در آیین تکریم مدیرعامل و معارفه سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو) با توجه به نقش اساسی این وزارت در تأمین، تولید و تنظیم بازار در جنگ اقتصادی و تحمیلی سوم، گفت: قرارگاه پشتیبانی وزارت از ابتدای جنگ برای حمایت از تولید، توزیع و تنظیم بازار شکل گرفته و نقش راهبردی در تثبیت اوضاع در روز‌های دشوار ایفا کرده است.

حسینی با بیان اینکه تولید در روزهای بحران، هیچ‌گاه متوقف نشده است، افزود: با پیش‌بینی‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف، مواد اولیه‌ لازم از جمله ورق فولادی برای مدت کافی، هم از طریق بورس کالا (بازار سرمایه) و هم از راه‌های دیگر، تأمین شده‌اند.

مدیر کل حوزه وزارتی صنعت، معدن و تجارت، همچنین ادامه داد: در حوزه پتروشیمی نیز پیش‌بینی‌های لازم برای ماه‌های آینده، انجام و محصول‌ها با قیمت مناسب در بورس (بازار سرمایه) عرضه شده‌اند.

حفظ تولید و فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه؛ دو اولویت مهم ایزیپو

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، حفظ تولید و توسعه و استفاده از ظرفیت‌های خالی و بالقوه را دو اولویت مهم ایزیپو در سال جدید دانست و گفت: تولید بدون کارخانه، مسیری برای ارتقای بهره‌وری است که باید ترویج یابد تا ظرفیت‌های اسمی فعال شوند.

وی، لازمه توسعه اقتصادی را افزایش عمق ساخت داخل دانست و افزود: شرکت‌های فناور، نوآور و دانش‌بنیان باید توسعه یابند و سازمان گسترش و نوسازی صنایع کوچک و متوسط (ایزیپو) باید این دو اقدام را در جهت ارتقای بهره‌وری، افزایش توان تولید و کاهش ارزبری به پیش ببرد.

در ادامه این آیین، رضا انصاری، مدیرعامل سابق ایزیپو و سرپرست جدید معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، موفقیت‌های این سازمان را حاصل کار گروهی دانست و بر ضرورت همکاری همه‌جانبه برای توسعه کشور تأکید کرد.

طهمورث لاهوتی اشکوری، سرپرست جدید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو) نیز با ابراز تشکر از حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با همه توان و استفاده از ظرفیت سازمان ایزیپو و شرکت‌های تابعه استانی، خدمت‌های شایسته‌ای به فعالان اقتصادی، صنعتگران و ذی‌نفعان، ارائه خواهیم داد.

گفتنی است، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در احکامی جداگانه، «رضا انصاری» را به‌عنوان سرپرست معاونت صنایع عمومی و «طهمورث لاهوتی‌اشکوری» را به‌عنوان سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، معرفی و منصوب کرد.

انتهای پیام/