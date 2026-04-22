خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:

چابکی در تأمین منابع مالی، مهم‌ترین مزیت «نوی پو» بانک کشاورزی

کد خبر : 1777032
لینک کوتاه کپی شد.

مجید آنجفی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، با اشاره به اجرای موفق طرح «نوی پو» در بانک کشاورزی گفت: اجرای این طرح توانسته بخش قابل توجهی از نگرانی‌های تولیدکنندگان و فعالان حوزه کشاورزی، به‌ویژه در صنعت دام و طیور، را در زمینه تأمین نقدینگی برطرف کند.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، وی با بیان اینکه تغییر سیاست‌های مرتبط با تالار ارزی نگرانی‌هایی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی ایجاد کرده بود، افزود: در آن مقطع این دغدغه وجود داشت که فعالان این بخش نتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را به‌موقع تأمین کنند، اما منابعی که در قالب طرح «نوی پو» در بانک کشاورزی تعریف شد، تا حد زیادی این نگرانی‌ها را کاهش داد.

آنجفی با بیان این که اجرای «نوی پو» باعث شد حتی در شرایط خاص و دشوار اخیر نیز روند تولید در بخش کشاورزی تداوم یابد، مهم‌ترین نقطه قوت این طرح را تأمین به‌موقع نقدینگی دانست و گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان و واردکنندگان، حجم نقدینگی مورد نیاز و سرعت پرداخت آن است؛ بنابراین چابکی بانک کشاورزی در تأمین و پرداخت منابع مالی می‌تواند از مهم‌ترین مزیت‌های «نوی پو» محسوب شود؛ تسهیل شرایط اعطای اعتبار و کاهش سخت‌گیری‌های بانکی نیز از دیگر مزایای این طرح است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید