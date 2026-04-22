به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، وی با بیان اینکه تغییر سیاست‌های مرتبط با تالار ارزی نگرانی‌هایی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی ایجاد کرده بود، افزود: در آن مقطع این دغدغه وجود داشت که فعالان این بخش نتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را به‌موقع تأمین کنند، اما منابعی که در قالب طرح «نوی پو» در بانک کشاورزی تعریف شد، تا حد زیادی این نگرانی‌ها را کاهش داد.

آنجفی با بیان این که اجرای «نوی پو» باعث شد حتی در شرایط خاص و دشوار اخیر نیز روند تولید در بخش کشاورزی تداوم یابد، مهم‌ترین نقطه قوت این طرح را تأمین به‌موقع نقدینگی دانست و گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان و واردکنندگان، حجم نقدینگی مورد نیاز و سرعت پرداخت آن است؛ بنابراین چابکی بانک کشاورزی در تأمین و پرداخت منابع مالی می‌تواند از مهم‌ترین مزیت‌های «نوی پو» محسوب شود؛ تسهیل شرایط اعطای اعتبار و کاهش سخت‌گیری‌های بانکی نیز از دیگر مزایای این طرح است.

