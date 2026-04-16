با هدف احیا و رشد واحدهای دانشبنیان کشاورزی صورت گرفت:
بانک کشاورزی و «بنیاد ایران پیشرفته» تفاهم نامه همکاری امضا کردند
بانک کشاورزی و بنیاد ایران پیشرفته با هدف احیا و رشد واحدهای دانشبنیان حوزه کشاورزی که در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدهاند، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس مفاد این تفاهمنامه، مقرر شده است از طریق ارائه خدمات مالی و بانکی، تسهیلاتی به مبلغ یک همت (هزار میلیارد تومان) از محل منابع مالی داخلی و یا سایر منابع مالی بانکی، صرفاً به شرکتهای دانشبنیان و فناور در حوزه کشاورزی که در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدهاند، پرداخت شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی در جلسه امضای این تفاهم نامه ضمن اشاره به سابقه ده ساله این بانک در زمینه کمک به شرکتهای دانشبنیان، گفت: در سالهای اخیر با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری هایی صورت گرفته که در قالب این همکاری ها، موضوع نانوحبابها و تبدیل محصولات درجه دو و سه گلخانهای به محصولات درجه یک مورد تأکید قرار گرفته است.
وهب متقی نیا با بیان اینکه تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 57همت رشد داشته است، به جنگ تحمیلی سوم نیز اشاره کرد و افزود: با تدابیری که از پیش صورت گرفته بود، خوشبختانه در جنگ اخیر به سامانه های بانک کشاورزی آسیبی وارد نشد.
در این نشست محمد مخبر، دستیار و مشاور مقام معظم رهبری نیز با اشاره به جنگ تحمیلی سوم گفت: این جنگ برخی از شرکتهای دانشبنیان را با مشکلاتی مواجه ساخته است و هدف از انعقاد تفاهمنامه میان بنیاد ایران پیشرفته و بانک کشاورزی،کمک به شرکتهای دانش بنیان در حوزه کشاورزی از طریق اعطای تسهیلات است.
وی با بیان اینکه تقریباً سی درصد رشد اقتصادی در کشور ناشی از بهرهوری است و باید توسط شرکتهای دانش بنیان با استفاده از ظرفیت نخبگانی شکل بگیرد، افزود: این جا اهمیت شرکتهای دانشبنیان بیش از پیش معلوم میشود که این شرکتها می توانند با بهرهوری بالا به بخش تولید در کشور کمک شایانی کنند.