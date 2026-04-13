افزایش 17 درصدی سپرده های مردمی بانک کشاورزی در ایام جنگ رمضان

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، طی همین مدت با وجود بروز شرایط خاص، مبلغ سپرده های مردمی حقیقی این بانک حدود 80 همت افزایش یافت؛ رقمی معادل 17 درصد رشد که رکوردی کم سابقه برای تغییرات سپرده های مردمی طی یک ماه محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، این شاخص در اسفند ماه سال 1403 معادل 17 همت افزایش یافت که نسبت به بهمن ماه رشد 5 درصدی داشته است.

شایان ذکر است، پایداری سامانه ها و عدم وجود اختلال در پلتفرم های بانکداری الکترونیک این بانک یکی از عوامل موثر در افزایش اقبال عمومی نسبت به خدمات دیجیتال بانک کشاورزی و افزایش تعداد مشتریان و سپرده های آنها نزد این بانک به شمار می رود.

انتهای پیام/