به گزارش ایلنا به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تورج امرایی با اشاره به مصوبات قانونی، اعلام کرد: در پنجاه روز گذشته، مجموعاً ۹۸۱ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی در قالب بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای توسعه زیرساخت فناوری کشور مصوب شده است. این مصوبه‌ها با هدف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری صورت گرفته‌اند.

ابلاغ ۵ طرح کلان تولید بار اول به ارزش ۵.۵ میلیون دلار

وی همچنین از تکمیل و ابلاغ ۵ طرح فناورانه «تولید بار اول» در حوزه‌های حیاتی صنعت برق، ارتباطات و امداد و نجات خبر داد و افزود: این طرح‌ها که ذیل ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اجرا شده‌اند، بالغ بر ۵.۵ میلیون دلار ارزش داشته و نشان‌دهنده پویایی دبیرخانه تولید بار اول حتی در اوج بحران است.

تسهیلات گمرکی و بیمه‌ای برای شرکت‌های فناور

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، همچنین از ارائه حمایت‌های مؤثر گمرکی و بیمه‌ای به شرکت‌های فعال در این حوزه خبر داد و گفت: در این مدت، ۲۸ مورد معافیت حقوق گمرکی و معافیت بند ۱ ماده ۳۸ قانون برای تسریع در ترخیص محموله‌های شرکت‌های دانش‌بنیان صادر شده است. همچنین، ۴۵ مورد معافیت ضریب حق بیمه قراردادها برای کاهش هزینه‌های کارفرمایی این شرکت‌ها اعمال شده است.

به گفته امرایی، فعالیت مستمر دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در این دوره پنجاه روزه ادامه یافته و ۳۱۳ پرونده ارزیابی و ۱۴۲ پرونده بررسی مجدد در سامانه مربوطه نهایی شده است.

او ادامه داد: برنامه «نوشناس» نیز با هدف شناسایی و ارتقای ظرفیت‌های فناورانه کشور، با همکاری پارک‌های علمی و فناوری استان‌ها عملیاتی شده و در حال حاضر ۵۰۰ واحد فناور از مجموع حدود ۲هزار واحد فناور شناسایی شده، در مسیر ارتقاء و حمایت قرار دارند.

پاسخگویی مستمر و فراخوان‌های فناورانه

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی بیان کرد: مرکز تماس معاونت نیز با ثبت ۳۵۵۵ مورد مشاوره و پاسخگویی (شامل ۲۸۶۵ تماس تلفنی و ۶۹۰ پیام مکتوب)، به طور مداوم پاسخگوی مخاطبان بوده است. در همین راستا، بزرگ‌ترین فراخوان نیازهای فناورانه کشور با محوریت صنعت مس منتشر و ۲۲ نیاز فناورانه در سامانه خدمت معاونت علمی بارگذاری شده است.

طراحی و اعلام بسته‌های حمایتی ویژه آسیب‌های غیرفیزیکی شرکت‌های دانش‌بنیان

امرایی با اعلام اینکه معاونت علمی جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در برابر آسیب‌های احتمالی دوران جنگ، سه بسته حمایتی ویژه طراحی کرده است؛ خاطرنشان کرد:‌ بسته تثبیت اشتغال با هدف تامین سرمایه در گردش مورد نیاز به منظور حفظ اشتغال و در واکنش به توقف یا کاهش تقاضا و فروش شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام شده است. همچنین به منظور تامین بخشی از هزینه‌های تولید و جبران خسارت ناشی از توقف عرضه، تولید، توزیع یا فروش محصولات، بسته تثبیت تولید ارائه شده است. بسته تامین زیرساخت انرژی نیز با هدف حمایت از زیرساخت‌های انرژی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام شده است.

انتهای پیام/